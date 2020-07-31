【阿里巴巴】阿里巴巴增持房地產交易服務商易居 涉資逾8億元

▲ 易居企業與阿里巴巴建立戰略合作關係。

內地房地產交易服務供應商易居企業 （02048） 表示，阿里巴巴 （09988） 建立戰略合作關係，並以每股7元認購公司1.183億股份，佔擴大後已發行股本約6.76%，涉資約8.28億元。易居亦向阿里巴巴發行10.3億元的可換股票據，於發行日後3年到期，年利率為2厘，可按換股價10.37元轉換成換股股份。

阿里巴巴本身己持有易居1.97%股權，配售後持股則升至8.32%，若行使可換股票據，將持有易居13.29%，成第二大股東。

易居企業亦與阿里巴巴訂立的業務合作協議，合作建立網上房地產營銷及交易平台以及共同探索新的商業機遇。阿里巴巴集團將為公司及樂居各自的業務提供科技賦能。

易居企業指，預見到從加強與阿里巴巴的合作，產生的未來協同效應及增長，以及長遠而言，將給集團業務帶來的連鎖效益，包括透過擬於線上線下房地產交易、數字化營銷及交易後服務進行的合作等。

另外，易居企業同意以9360萬元代價，收購綫上綫下房地產服務供應商樂居（美：LEJU）約2443.9萬股普通股及3.7萬股美國存託股份。股權轉讓協議完成後，樂居將成為公司的附屬公司，其財務業績將併入集團賬目。

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