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【胡言食語@iM網欄】新派川菜餐館川江月 飲食藝術的完美之旅

名人薈萃 22:39 2020/07/31

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疫情嚴重，賦閒在家，令我更懷念去年一試難忘的四川餐館——川江月。

川江月是名廚江振誠，2019年在澳門永利皇宮，開設的新派川菜餐館，將平常四川菜式，麻婆豆腐、酸辣湯、擔擔麵……等，用法國料理的烹煮方法，創造出令人驚嘆菜式！

當踏入入餐廳一刻，高貴瑰麗的裝潢，以銅、金、作主色調，配襯上華麗燈光、精緻的傢俱，令人眼前一亮！感覺到這次，真是視覺與味覺的體驗。

服務員先帶引我們去茶枱，待茶師介紹說：茶、水、炭、壺、器是川江月對茶道的主要要求。

茶有稀有醇茶，陳年普洱、川江枇杷茶等。水是在四川最高貢嘎山上，所取的冰川純水。

炭是橄欖炭，用橄欖果核製成炭，其火力均勻，點燃後少煙，燒出來的水，有少許甘甜味道。壺四川手工精緻，精制的銅壺。

器茶杯由工藝大師手制。

侍茶師詳細介紹各種茶的特質，品嚐完甘香的茶後，服務員引領我們去安排好的坐位，開始美食的精彩體驗。

老罈泡菜

老罈泡菜以二十四節氣挑選時令蔬果，五彩繽紛的玻璃瓶。

盛載著 南瓜、玉米、番茄、白筍、蘿蔔、茴香頭、櫻桃蘿蔔、黑白雙耳。客人可選擇三種作為先開胃的泡菜。

富貴涼菜

紅白兩色盒子，是仿效清朝皇帝的御膳器俱，盛著八種涼菜、八種味道：鮮、辣、鹹、酸、脆、爽、嗆、麻。內裏有油滷鴨舌、山椒百花豬耳凍、夫妻肺片、松露蟲草花、昆布熊本生蠔………等。我最喜歡是，涼拌蟲草花及油滷鴨舌，蟲草花油炸後，甘香鬆脆，去骨的滷辣鴨舌，味道極好。

家常脆皮海參燉花生

將花生同燉的海參，參內放入魚子醬、松露、蝦肉等，爽滑海參，混合松露、魚子醬的鮮味，口感特別。

當我品嚐菜肴時，感覺上，江川月的華麗、意境、創意，蘊藏著佛教的五識：「眼、耳、鼻、舌、身」。

當每一度菜式奉上時，服務員會將精選的原始食材，放在桌上，客人可將其拿上手上觸摸，用鼻子去聞其味道，細心聆聽服務員，說出每種菜式林料的來源產地、特殊之處，及其獨特烹煮的方法，甚至盛菜器皿的來由，亦會一一道出。五識能令客人感受到江川月的獨一無二。或許這就是只開業九個月，便能奪取了米芝蓮二星殊榮的原因。

臘八豆豉魚香茄子

日本茄子用慢煮方式，配上精製的魚香醬汁，茄子的細緻鮮嫩，遇上濃鬱的魚香，口內味覺的沖擊，真是完美配搭。

錦繡酸辣湯

錦繡酸辣湯，有些像分子料理，小碗上盛著用白蘿蔔片包捲的新鮮食材，以精巧刀工，將冬菇、冬筍、蛋白、蛋黃、黑木耳、豆腐、雞肉、切成幼絲，上面盛著一顆顆像黑色的珍珠，這些黑珍珠是意大利黑醋所做。

服務員倒入藤椒浸潤後的高湯，再滴入辣油。黑醋珍珠球在口內爆開，混合辣油及鮮味的材料，將酸辣湯，從傳統中徹底解放出來。

椒麻野菌鴨肝凍

新鮮虎掌菌，當放在手中時，散發出濃烈獨特味道，厚重芳香，令嗅覺有全新的體驗。

取菜式意境，取材於江振誠著名菜式，松露鴨肝凍，以四川雲南稀有虎掌菌，取代黑松露，以低溫處理，肥腴鮮美鴨肝，用上法式烤鴨肝凍方法，運用在新派川菜上。虎掌菌獨有野菌味道，配上吸收椒麻的甘香鴨肝，齒頰留香。

麻婆豆腐

用上千塊乾燥的月桂葉，包織著熱燙小砂鍋，熱力更可令月桂葉，散發出獨特的香味。麻、燙、香的砂鍋中 放著四塊不同的豆腐，黑豆腐、老豆腐、蛋豆腐、嫩豆腐，將豆腐淋上混了有大紅袍花椒、麻辣的牛肉醬汁，四種豆腐的不同軟滑及味道，層次感分明，配上濃厚麻香，將傳統的麻婆豆腐，升華至極。

香辣帝王蟹

當香辣帝王蟹放在餐桌時，鮮麗奪目的蟹腳 ，配上一小塊以綠色的醬汁。醬汁用羅勒及鮪魚油精煮。帝王蟹腳，肉質鮮美，辣度包含著香、辣、鹹鮮味，

侍應說：「你們必要細味品嚐此醬汁，因為它花費在材料的價值上，比帝王蟹價格更高，而此菜式主要是以豐厚結實蟹肉，配上羅勒與鮪魚油烹調醬汁，故此蟹腳尖端的肉，便不用吃了」。

二荊條椒香扇貝

煎香的日本扇貝，淋上用二荊條精煮的鮮味醬汁，清新的椒香昧，配上肉質嫩鮮扇貝，感覺耳目一新。

一條擔擔麵

精緻的小碗及茶壺，小碗盛載著醬汁及幾種配料，而茶壺嘴上，伸出了一小麵條，壺內盛著熱的雞湯，浸著一長麵條。

將麵條用筷子捲出，放在小碗與配料和醬汁混合。菜式設計上很有心思，一條擔擔麵的長度，正是大廚江振誠的身高 188cm

柴燒怪味龍鳳餅

最夠份量菜式， 怪味龍鳳餅，擁有 麻、辣、鹹、甜、鲜、香、酸、七味，用A4和牛、糯米、松露、釀入大隻火雞翅，再以龍眼木煙燻，清淡燻香味，更特顯出火雞翅的怪味十足。

玉米粑粑

玉米粑粑原是四川、雲南的街頭小吃，川江月，用精細的刀工，將玉米切成片狀，包著由玉米所做的忌廉，玉米絲是由海綿蛋糕所做，甘甜玉米，配上軟滑忌廉，溫柔甜味，正好調和了口內的濃味。

稻米是金

在杏仁豆腐上，放上蛋白糖霜及由稻米所做雪糕，上面放上閃亮金箔，清甜而可口。

甜、酸、苦、辣 軟糖

軟糖包含著 甜、酸、苦、辣味四種味道，口感層次分明，最外的酸味，接著是甜，苦、辣，最後的辣味，令人回味無窮。

作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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撰文 : 胡言、編輯：邊婕

欄名 : 胡言食語

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