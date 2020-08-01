【疫情見真情】社企推廣物資再造　連結二度就業婦創本土製造

▲ 本地社企「裳樂匯坊」創辦人駱麗明（Winsome，左）分享，是次疫情中夥拍港大化學系博士K Kwong製作港產布口罩後，獲更多有心港人關注其核心業務。（張寶燕攝）

不少港人港商自年初全城「口罩荒」起，設立本地生產綫製造口罩，其中有份製作出可重用口罩的本地社企「裳樂匯坊」（Sew On Studio）創辦人駱麗明（Winsome）分享，因為出身自時裝設計領域，令她早年反思要善用新科技及物資升級再造，才能在是次疫情中發揮所長，助長者解燃眉之急。

人與人之間在疫情下的溝通接觸大大減少，所以Winsome與團隊設計師胡曉恩（Ann）均表示，期望應用縫製衣服的專長及核心服務來緩解社區隔離帶來的孤獨感、發揮互助精神。

因應近日新冠肺炎疫情轉趨嚴重，愈多市民留家抗疫，Ann亦有在Facebook專頁及YouTube平台，上載影片等講解DIY口罩內骨製作方法，冀連繫大眾解悶及學習，一同抗疫。

▲ 年初全城口罩荒起，社企「裳樂匯坊」因為夥拍港大化學系博士鄺士山（Dr. K Kwong）製作港產布口罩，幫助不少弱勢群體、長者度過難關而為人認識。（Sew On Studio 裳樂匯坊 Facebook圖片）

他鄉港人 下載口罩紙樣互助

Winsome坦言，社企面臨資金少、理念未獲大眾認識等營運挑戰，每每構思舉辦活動等，都要以低成本高效的宣傳及營運方式，並透過更多途徑讓人認識，而過往一般都是與相熟的廠商、長者中心、NGO等合作，服務鄰近社區為主。

是次疫情後，令更多港人包括已移居海外的港人關注，甚至表示想身體力行加入製作，向彼此的社區伸出援手。

▲ 當中最令她感動及意料不及的是，甚至有居日本北海道、加拿大、澳洲、美國等地、以及嫁到柬埔寨的港人，自發下載其布口罩紙樣，將互助網絡推至世界各地。（@CCAFCambodia Facebook專頁圖片）

▲ （Sew On Studio 裳樂匯坊 Facebook圖片）

所以未來亦將會聚集這些有心人的力量，推動社區共融教育、布藝製作課堂、創作新環保產品等，同時連結年輕人、二度就業婦女或經驗豐富的縫紉師傅，共同創作香港製造、設計的產品，令社企業務持續拓展。

▲ （Sew On Studio 裳樂匯坊 Facebook圖片）

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事實上，該社企自2016年開始運作，由Winsome與當時的香港理工大學環球時裝管理碩士生創立，並獲理大微型基金計劃的11萬元資助，主要是針對長者市場需求，為其度身訂造各類型服裝，並且推動可持續發展。

由於涉足時裝設計工作十多年，了解到時裝工業如何對環境造成破壞，另加上她在2006年創立自己的晚禮服公司後，在製作各式禮服及提供服裝設計顧問的過程中，反思及察覺到人們愛打扮、穿上漂亮的新衣裳，並無分年齡與性別，長者亦如是。

市場往往只針對具高消費力的一群而研發、設計，忽略了長者的需要。

試用蟹殼素布料 製衣予長者

她期望在設計及紡織上，能多配合採用如低碳智慧生產技術，以及將原材料回收再造等。

她早前亦有試用由HKRITA研發的蟹殼素布料製衣予長者，這些物料可加速傷口癒合和皮膚再生，但一般新研發的布料都是主打高消費力客群，所以她希望未來能加入此等新技術。

▲ 她們回收原材料進行升級再造，製作環保、針對長者需求的服飾產品，如日前就有回收舊布料來製作中藥熱敷包。（張寶燕攝）

目前該社企除了有推出適合長者需要的服裝如運動旅行系列外，還設有義工團隊為長者改衫的服務。

希望藉此薰陶感染更多人善用舊衣升級再造來提升自信，帶出衣服真正的價值。

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記者：張寶燕