  • 27°C
香港時間 : 2020801日 (六) 18:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情見真情】社企推廣物資再造　連結二度就業婦創本土製造

商業 17:30 2020/08/01

分享：

本地社企「裳樂匯坊」創辦人駱麗明（Winsome，左）分享，是次疫情中夥拍港大化學系博士K Kwong製作港產布口罩後，獲更多有心港人關注其核心業務。（張寶燕攝）

不少港人港商自年初全城「口罩荒」起，設立本地生產綫製造口罩，其中有份製作出可重用口罩的本地社企「裳樂匯坊」（Sew On Studio）創辦人駱麗明（Winsome）分享，因為出身自時裝設計領域，令她早年反思要善用新科技及物資升級再造，才能在是次疫情中發揮所長，助長者解燃眉之急。

人與人之間在疫情下的溝通接觸大大減少，所以Winsome與團隊設計師胡曉恩（Ann）均表示，期望應用縫製衣服的專長及核心服務來緩解社區隔離帶來的孤獨感、發揮互助精神。

因應近日新冠肺炎疫情轉趨嚴重，愈多市民留家抗疫，Ann亦有在Facebook專頁及YouTube平台，上載影片等講解DIY口罩內骨製作方法，冀連繫大眾解悶及學習，一同抗疫。

年初全城口罩荒起，社企「裳樂匯坊」因為夥拍港大化學系博士鄺士山（Dr. K Kwong）製作港產布口罩，幫助不少弱勢群體、長者度過難關而為人認識。（Sew On Studio 裳樂匯坊 Facebook圖片）

他鄉港人 下載口罩紙樣互助

Winsome坦言，社企面臨資金少、理念未獲大眾認識等營運挑戰，每每構思舉辦活動等，都要以低成本高效的宣傳及營運方式，並透過更多途徑讓人認識，而過往一般都是與相熟的廠商、長者中心、NGO等合作，服務鄰近社區為主。

是次疫情後，令更多港人包括已移居海外的港人關注，甚至表示想身體力行加入製作，向彼此的社區伸出援手。

當中最令她感動及意料不及的是，甚至有居日本北海道、加拿大、澳洲、美國等地、以及嫁到柬埔寨的港人，自發下載其布口罩紙樣，將互助網絡推至世界各地。（@CCAFCambodia Facebook專頁圖片）

（Sew On Studio 裳樂匯坊 Facebook圖片）

所以未來亦將會聚集這些有心人的力量，推動社區共融教育、布藝製作課堂、創作新環保產品等，同時連結年輕人、二度就業婦女或經驗豐富的縫紉師傅，共同創作香港製造、設計的產品，令社企業務持續拓展。

（Sew On Studio 裳樂匯坊 Facebook圖片）

【疫市營商】新世界「波鞋街」商場聯乘活動　 夥內外商戶吸客

【創業兵團】港初創Return Helper　退貨解決方案助電商平台

事實上，該社企自2016年開始運作，由Winsome與當時的香港理工大學環球時裝管理碩士生創立，並獲理大微型基金計劃的11萬元資助，主要是針對長者市場需求，為其度身訂造各類型服裝，並且推動可持續發展。

由於涉足時裝設計工作十多年，了解到時裝工業如何對環境造成破壞，另加上她在2006年創立自己的晚禮服公司後，在製作各式禮服及提供服裝設計顧問的過程中，反思及察覺到人們愛打扮、穿上漂亮的新衣裳，並無分年齡與性別，長者亦如是。

市場往往只針對具高消費力的一群而研發、設計，忽略了長者的需要。

試用蟹殼素布料 製衣予長者

她期望在設計及紡織上，能多配合採用如低碳智慧生產技術，以及將原材料回收再造等。

她早前亦有試用由HKRITA研發的蟹殼素布料製衣予長者，這些物料可加速傷口癒合和皮膚再生，但一般新研發的布料都是主打高消費力客群，所以她希望未來能加入此等新技術。

她們回收原材料進行升級再造，製作環保、針對長者需求的服飾產品，如日前就有回收舊布料來製作中藥熱敷包。（張寶燕攝）

目前該社企除了有推出適合長者需要的服裝如運動旅行系列外，還設有義工團隊為長者改衫的服務。

希望藉此薰陶感染更多人善用舊衣升級再造來提升自信，帶出衣服真正的價值。

【疫市自救】健身教練情侶檔轉型　私人中心直播教學覓出路

【疫境健身】轉戰線上授課可行？趙勁皓：舉辦講座拓商機

記者：張寶燕 

相關文章

【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡
今日
【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡
【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包
今日
【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包
【過檔TikTok對手】18歲靚仔KOL轉戰首席戰略官　投資美國影片平台Triller
2020/07/31
【過檔TikTok對手】18歲靚仔KOL轉戰首席戰略官　投資美國影片平台Triller
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
2020/07/31
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
創新科技及應用 科技產品 就業 商場 疫情 時裝服飾 運動 大學 碩士 基金

上一篇文章

【香港疫情】民政總署已派發4.2萬個樣本瓶予前線物管員工　包括保安員、清潔工

下一篇文章

【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商
康泰旅行社遭債主入稟清盤　老牌旅行社疫市求生不成功？
康泰旅行社遭債主入稟清盤　老牌旅行社疫市求生不成功？
【疫市營商】戲院業收入跌9成　籲業主取消底租按營業額提成租金
【疫市營商】戲院業收入跌9成　籲業主取消底租按營業額提成租金
【疫市營商】淘寶造物節加強線上體驗　設6大虛擬互動展覽
【疫市營商】淘寶造物節加強線上體驗　設6大虛擬互動展覽
【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）
【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢