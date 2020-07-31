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【歐洲第二波疫情】約翰遜再對防疫措施加辣 叫停文娛商業活動重啟

環球社會熱點 21:46 2020/07/31

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歐洲第二波疫情反彈，英國也不能獨善其身。英格蘭原定周六起獲准放寬防疫措施，但繼英格蘭北部被施加室內限聚令後，首相約翰遜再出招，延長口罩令至8月8日外，還叫停賭場、保齡球場等文娛商業活動重啟。

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約翰遜召開網上記者會，表示：「我們現在看見儀錶板亮起警告燈，我們的評估是，如今應該踩下煞車掣，以阻止病毒蔓延。」

賭場、保齡球場等場所的重開被叫停，美容店也必須暫停一些近距離接觸的療程（close-up treatments），為期最少兩星期。

約翰遜又宣布，強制戴口罩的命令延長至8月8日，意味人們在室內公共空間，例如博物館、戲院等都要繼續戴口罩，當局同時會加強執法力度。

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當局原定由周末起，放寬婚禮參與人數至最多30人，但如今也會撤回。不過，政府給予僱主有關讓更多員工重返辦公室工作的指引，則仍然有效。

雖然政府再突然加推措施，但在野工黨今次未加批評。影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）形容約翰遜的決定是「可以理解」（Understandable），認同歐洲感染率持續上升，意味疫情仍未過去。

【歐洲第二波疫情】比利時16市聯手抗疫 頒口罩令

【歐洲第二波疫情】西班牙新症飆2789 5月來最多

責任編輯：方賢

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