【環保先鋒】宣揚永續環保　試以咖啡改變世界

▲ 「隱啡」為本地精品咖啡店，推動環保之餘，也希望成為本地手作人發揮所長的平台。

現今社會講求永續環保概念，不少咖啡品牌和咖啡店也開始採用環保措施，例如咖啡杯的包裝、濾紙，甚至是咖啡渣，都採用環保或是可重用材質，並且鼓勵回收，希望消費者在品嘗咖啡的同時，也能創造循環經濟。

【創業兵團】實踐「永續時尚」概念 二手服裝市場有價有市

熱飲紙杯特製 毋須杯套

「隱啡」為本地精品咖啡店，推動環保之餘，也希望成為本地手作人發揮所長的平台。其創辦人倪維迪（Redi）和溫文樂（Connie）表示，店內沒有提供膠飲管和紙袋，而熱飲紙杯也是經過特製，不會燙手，毋須杯套；凍飲外賣膠杯，則是一開即飲毋須飲管的設計，相當方便。

▲ 店內最特別之處，在於採用直接入口的非洲小莊園出產的咖啡豆，希望幫助小農生計。（曾耀輝攝）

【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊 教授弱勢人士沖咖啡

【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保 靈感來自密實袋

此外，咖啡袋或包裝都會選擇循環再用；而咖啡渣又會自行回收或捐給本地小店，製作成咖啡渣肥皂、肥料、杯墊等用品，或是利用手沖咖啡的濾紙，重新製作成再造紙張。她們又會收集颱風天後樹木枝幹的殘骸來製作杯墊，放在店內賣，希望憑藉自己的努力，嘗試以咖啡改變世界。

▲ 買賣剩下來的咖啡袋或包裝，隱啡都會選擇循環再用。（受訪者提供圖片）

▲ 他們又會利用手沖咖啡的濾紙，重新製作成再造紙張。（受訪者提供圖片）

非洲小莊園豆 直接入口

店內最特別之處，在於採用直接入口的非洲小莊園出產的咖啡豆，希望幫助小農生計。而這些直接入口的咖啡豆，空運到港時都是生豆，要由店方篩選、烘焙炒豆，所有過程都親自監控。

▲ 由非洲小莊園直接入口的咖啡豆，空運到港時都是生豆，要由店方篩選、烘焙炒豆，所有過程都親自監控。（受訪者提供圖片）

▲ Redi表示，冀透過教學分享，教導學生尊重生命，讓他們明白每顆咖啡豆都是一棵植物，由種子、成樹，開花到結果，都是農夫的努力所得來。（受訪者提供圖片）

為了感受種植咖啡豆的農民生活，兩位創辦人親自在大欖種植咖啡樹，由一粒小種子開始，每星期下田兩三次除草施肥，間中亦會帶同工作坊的學生參與種植過程。冀透過教學分享，教導學生尊重生命，讓他們明白每顆咖啡豆都是一棵植物，由種子、成樹，開花到結果，都是農夫的努力所得來。

記者：施雯雯