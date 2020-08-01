  • 29°C
香港時間 : 2020801日 (六) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【環保先鋒】宣揚永續環保　試以咖啡改變世界

商業 14:00 2020/08/01

分享：

「隱啡」為本地精品咖啡店，推動環保之餘，也希望成為本地手作人發揮所長的平台。

現今社會講求永續環保概念，不少咖啡品牌和咖啡店也開始採用環保措施，例如咖啡杯的包裝、濾紙，甚至是咖啡渣，都採用環保或是可重用材質，並且鼓勵回收，希望消費者在品嘗咖啡的同時，也能創造循環經濟。

【創業兵團】實踐「永續時尚」概念　二手服裝市場有價有市

熱飲紙杯特製　毋須杯套

「隱啡」為本地精品咖啡店，推動環保之餘，也希望成為本地手作人發揮所長的平台。其創辦人倪維迪（Redi）和溫文樂（Connie）表示，店內沒有提供膠飲管和紙袋，而熱飲紙杯也是經過特製，不會燙手，毋須杯套；凍飲外賣膠杯，則是一開即飲毋須飲管的設計，相當方便。

店內最特別之處，在於採用直接入口的非洲小莊園出產的咖啡豆，希望幫助小農生計。（曾耀輝攝）

【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡

【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋

此外，咖啡袋或包裝都會選擇循環再用；而咖啡渣又會自行回收或捐給本地小店，製作成咖啡渣肥皂、肥料、杯墊等用品，或是利用手沖咖啡的濾紙，重新製作成再造紙張。她們又會收集颱風天後樹木枝幹的殘骸來製作杯墊，放在店內賣，希望憑藉自己的努力，嘗試以咖啡改變世界。

買賣剩下來的咖啡袋或包裝，隱啡都會選擇循環再用。（受訪者提供圖片）

他們又會利用手沖咖啡的濾紙，重新製作成再造紙張。（受訪者提供圖片）

非洲小莊園豆　直接入口

店內最特別之處，在於採用直接入口的非洲小莊園出產的咖啡豆，希望幫助小農生計。而這些直接入口的咖啡豆，空運到港時都是生豆，要由店方篩選、烘焙炒豆，所有過程都親自監控。

由非洲小莊園直接入口的咖啡豆，空運到港時都是生豆，要由店方篩選、烘焙炒豆，所有過程都親自監控。（受訪者提供圖片）

Redi表示，冀透過教學分享，教導學生尊重生命，讓他們明白每顆咖啡豆都是一棵植物，由種子、成樹，開花到結果，都是農夫的努力所得來。（受訪者提供圖片）

為了感受種植咖啡豆的農民生活，兩位創辦人親自在大欖種植咖啡樹，由一粒小種子開始，每星期下田兩三次除草施肥，間中亦會帶同工作坊的學生參與種植過程。冀透過教學分享，教導學生尊重生命，讓他們明白每顆咖啡豆都是一棵植物，由種子、成樹，開花到結果，都是農夫的努力所得來。

記者：施雯雯

相關文章

【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡
今日
【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡
【禁堂食】咖啡店主打堂食　生意大跌7成外賣難彌補
2020/07/29
【禁堂食】咖啡店主打堂食　生意大跌7成外賣難彌補
【創業兵團】實踐「永續時尚」概念　二手服裝市場有價有市
2020/07/04
【創業兵團】實踐「永續時尚」概念　二手服裝市場有價有市
全球素食熱潮興起　80後創本港首間素食超市
2020/05/23
全球素食熱潮興起　80後創本港首間素食超市
【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋
2020/04/30
【本地品牌】樂力高研發可拆洗飲管推廣環保　靈感來自密實袋
經濟 農夫 外賣 咖啡 烘焙 樹木 非洲 工作坊 小店 環保措施

下一篇文章

【疫市營商】網購需求不勝負荷　Amazon有何策略應對？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】戲院業收入跌9成　籲業主取消底租按營業額提成租金
【疫市營商】戲院業收入跌9成　籲業主取消底租按營業額提成租金
【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）
【劣質口罩】一款外科口罩含菌量超標1.3倍　海關籲市民馬上停用（附圖）
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
康泰旅行社遭債主入稟清盤　老牌旅行社疫市求生不成功？
康泰旅行社遭債主入稟清盤　老牌旅行社疫市求生不成功？