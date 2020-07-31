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【美股焦點】美國政府與Sanofi及GSK達成157億疫苗交易 疫苗股盤前造好

即市財經 21:07 2020/07/31

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繼輝瑞（美：PFE）及BioNTech SE（美：BNTX）， 美國政府將向製藥巨企Sanofi（美：SNY）及GlaxoSmithKline（GSK，美：GSK）支付21億美元（約157.5億港元），用於生產、測試以及購買新冠肺炎疫苗。

疫苗股盤前造好，BioNTech SE升3.6%，GlaxoSmithKline升1.8%，，Sanofi升1.1%，輝瑞升0.8%。

Sanofi及GlaxoSmithKline表示，一半的資金將用於疫苗進一步開發，包括臨床試驗等，其餘資金則用作生產及交付1億劑疫苗，每人2劑。另外，美國可再額外訂購5億劑疫苗。據悉，該疫苗計劃於9月進行臨床試驗。

美國政府早前指，若輝瑞及BioNTech SE研製的新冠病毒疫苗安全有效，美國政府將支付19.5億美元購買1億劑。

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