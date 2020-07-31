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【風暴消息】天文台發三號強風信號　改發八號波機會低

環球政經 21:11 2020/07/31

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天文台於今日下午8時40分發出最新熱帶氣旋警報，預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台表示，位於南海中北部的季風低壓已增強為熱帶低氣壓。在下午9時，該熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約520公里，即在北緯17.8度，東經112.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向海南島至北部灣一帶。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚（7月31日）至明日（8月1日）與香港保持500公里或以上距離，隨後逐漸遠離本港，預料本地風勢不會顯著增強，改發八號烈風或暴風信號的機會較低。

天文台預測路徑圖

不過，受到該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。預料三號強風信號會維持一段時間。

今次天文台沒有發出一號戒備訊號，便直接發出3號波，點解呢？

【風暴消息】天文台或今晚直接發3號波　點解無1號波？

在過去一小時，大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時55及51公里，最高陣風分別超過每小時73及57公里。

三號強風信號－防風措施：

1. 請盡快完成防風措施，將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內。檢查所有門窗是否可以關閉。

2. 請將堆積在渠道上的樹葉與垃圾清除，低窪地區的市民應為防範水浸做好準備。

3. 海面有大浪及有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

4. 市民應避免身處當風地點。在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲。

5. 未駛回避風塘的小型船隻，應立即就近找地方避風，下錨時應使用大錨，並檢查甲板上的裝置是否縛緊。

6. 請留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關風暴的最新消息。

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