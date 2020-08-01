【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包

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受新冠疫情影響，中小企紛紛轉戰網上平台，近日更有不少商家於Instagram上舉辨直播（live）活動推廣。對於在資源、成本有限的中小企，除了靠口碑相傳、落廣告宣傳之外，亦不妨考慮以直播作網絡營銷策略。不過目前利用如Facebook、Instagram的直播功能時，手機、相機和串流軟件又有何不同？結束直播之後又有甚麼方法儲存？
至於具體的直播內容，則可以是你問我答、展示商品質素、預告新商品、宣傳優惠推廣活動等，來與粉絲互動，拉近品牌和消費者之間的距離，同時建立對品牌的信任度、聯繫感。
不過要舉辦直播，就不像一般拍攝影片，能藉後期製作將「食螺絲」位、失誤、不流暢等片段刪掉﹐所以事前準備亦十分重要。
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網購平台SHOPLINE早前亦有分享策略建議，例如在事前就必要準備工具：腳架、燈光、簡單背景等；以及可以在粉絲專頁上預早出 Post，提醒將有直播推出，更可以善用電郵宣傳、訊息推送，帶動人流。還可以抽獎送禮環節、直播限定購物優惠、直播限定送出優惠券等吸引參與。
最後當然不能缺少直播節目流程規劃，建議可包括環節如：
各位IG、FB店主可以根據自己的業務特色甚至個人風格去調整直播流程。
另據國際品牌行銷顧問TransBiz指出，品牌可以將主軸定在和自己的產業相關的議題，每周與不同的來賓以QA方式對談，透過影片中的內容價值保持品牌的權威性。
責任編輯：張寶燕