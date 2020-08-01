【疫情見真情】隱世咖啡店自設工作坊　教授弱勢人士沖咖啡

▲ 眼見社會上不少弱勢社群被遺忘，隱啡創辦人倪維迪決心開班教導一群基層人士沖咖啡，幫助他們重燃人生的希望。（曾耀輝攝）

屯門一間隱世咖啡店，店如其名—「隱啡」，賣的不只是一杯數十元的咖啡，而是那份濃濃的人情味。此外，咖啡店亦致力推廣精品咖啡知識，提供不同的工作坊讓大眾更深入認識咖啡文化。

「隱啡」的兩位創辦人倪維迪（Redi）和溫文樂（Connie）都是專業的咖啡導師，從事咖啡行業逾十年。眼見社會上不少弱勢社群被遺忘，她們決心開班教導一群基層、學習障礙、肢體殘障人士沖咖啡，成為他們接觸社會的橋樑，重燃人生的希望。

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「隱啡」成立於2016年，當時二人刻意選址屯門工廈，除了方便教班，更希望遠離競爭圈。在工廠大廈開授咖啡班的第二年，二人更轉戰經營咖啡店，希望普羅大眾都能有機會品嘗精品咖啡。

▲ 對隱啡兩位創辦人來說，對社會的回饋遠比賺取利潤重要，而更重要的是如何做到熱誠不減、保持初衷。（曾耀輝攝）

「隱啡」理念 冀傳承下一代

Redi憶述，曾遇過一名雙重障礙（視障及聽障）的學生，生活在看不見、聽不到的世界，只好想盡辦法去教導他。她直言：「初次接觸時真的感到很大挑戰，惟有設身處地代入他的角色，嘗試自己閉上眼睛、關上燈，只靠觸感和溫度去感受，想一想如何可以靠着這雙手去製作咖啡。」經過咖啡班課堂訓練後，學生煥然一新，亦增添了不少自信。不但靠自身經歷勉勵其他殘障人士，更參加澳洲馬拉松並贏得獎牌，令她感到相當欣慰。

▲ 經過咖啡班課堂訓練後，學生增添了不少自信，不但靠自身經歷勉勵其他殘障人士，更參加澳洲馬拉松並贏得獎牌。（受訪者提供圖片）

Redi又指，一般人認為視障人士只可以從事按摩、洗碗的工作，就業選擇少，人生被限制。但她並不同意，認為每個人都有自己的價值，應該互相尊重。

教學相長，學員在我們身上學懂如何沖咖啡；但同樣地，我們也在他們身上獲得提醒，學習貫徹始終。

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經營一間精品咖啡店並不容易，經營一間本着「良心為先」的店舖更不容易。當初二人耗資約6位數字開業，雖然經營至今尚未回本，但對Redi和Connie來說，對社會的回饋遠比賺取利潤重要，而更重要的是如何做到熱誠不減、保持初衷。

疫下轉型網上賣咖啡豆 增設外賣檔自救

新冠肺炎疫情陰霾下，人們留家抗疫，隱啡亦轉戰網上售賣咖啡豆、掛耳包及沖調工具，甚至推出「在家抗疫套裝」，鼓勵客人安坐家中，自己沖泡精品咖啡，銷情更出乎意料地理想。

為了盡一份社會責任，他們又在疫情期間四出搜購各類防疫物資，如口罩、酒精搓手液和消毒用品等，並以成本價出售，或是送給有需要人士使用。而考慮到各行各業的失業率在疫情造成的裁員潮下急劇攀升，店舖就提供「待啡」計劃，供有需要人士免費享用咖啡。

▲ 隱啡原先的營業時間至晚上8時，在新措施下增設外賣咖啡檔，盡力減低對客人及店舖營運的影響。（受訪者提供圖片）

本港新冠肺炎疫情第三波來襲，進一步收窄限聚令，包括全面禁止食肆堂食。Redi慨歎，在政府的新辣招下，生意難免受影響，而且又沒有提供任何援助措施，令業界感到無助和沮喪。

隱啡原先營業時間至晚上8時，新措施下只好見步行步，增設外賣咖啡檔，盡力減低對客人及店舖營運的影響。

因應現時社會狀況變化甚速，Redi和Connie坦言，短期內都未有任何計劃，但長遠來說，她們希望把「隱啡」的理念傳承給下一代年輕人，繼續造福社會。

記者：施雯雯