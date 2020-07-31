【新冠肺炎】疫情令零售業大受打擊 太古旗下商場都「企唔住」？

受限聚令及相關防疫措施影響，市民減少外出，令零售業經營相當困難售。太古地產 （01972） 公布最新營運數據，截至6月底，旗下三個香港商場的零售銷售額出現明顯倒退，以太古廣場跌幅最大，達47.1%，而東薈城名店倉及太古城中心則分別挫25.6%及20.3%。

相關文章：【新冠肺炎】今增121宗確診 旺角Star Global公司11人染疫

雖然銷售額下跌，但期內，太古廣場及太古城中心出租率仍維持100%，東薈城名店倉則由去年底的98%上升至6月底的99%。

相關文章：【新冠肺炎】中國本土病例過百 新疆增96宗確診

太古地產表示，疫情令旅遊業近乎停頓，全港零售業面臨嚴峻挑戰，但公司旗下商場不時推出不同推廣活動，希望能夠幫助租戶維持營運，渡過難關。 此外，公司亦繼續改善商場租戶組合，引入全新品牌及翻新現有商舖：包括太古廣場12個全新零售及餐飲租戶；而太古城中心和東薈城名店倉，亦分別引入20個和17個新租戶。公司旗下商場租用率堅穩，亦有新店開業，反映措施行之有效。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！