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【澳洲疫情】抽查發現4分1確診者不在家 無視居家令

環球社會熱點 20:33 2020/07/31

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【澳洲疫情】抽查發現4分1確診者不在家 無視居家令

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，惟當地居民防疫意識十分鬆懈，在墨爾本所在的維多利亞州，大量確診民眾無視居家令，如常外出，當局派員抽查後發現4分1被禁足確診新冠肺炎患者不在家中。

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維州政府有關部門周四派人到約500名確診患者寓所檢查，結果有超過130人不在家中，顯然違反居家令，已轉介警方跟進。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，有關情況是完全不能接受（simply unacceptable）。

維州是澳洲疫情最嚴重地區，據政府周五公布，過去24小時新增627宗確診個案，累計確診個案突破1萬，增至10577宗，佔全澳洲逾6成。

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維州首府墨爾本實施封城3個星期，不過封鎖相對寬鬆，若有要事，如上班、上學、做運動或履行照護職責，可如常外出，但必須戴口罩及保持社交距離。

安德魯斯較早前曾與總理莫里森（Scott Morrison）商討對策，據報曾探討收緊限制措施。外界一直揣測，當局會否採用鄰國新西蘭的封城方法，禁止非必要商店開業，並限制民眾外出。

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責任編輯：文青青

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疫情 墨爾本 新冠肺炎 澳洲 維多利亞州 全球大流行 冠狀病毒

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