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強烈怪風吹襲 兩工人被困外牆吊船險象環生

環球政經 19:30 2020/07/31

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紅磡商廈外牆出現驚險一幕！兩名工人在狂風吹襲下被困十多樓吊船，吊船晃動間擊破玻璃幕牆，兩人被碎片割傷，最終消防員到場將兩人救起送院。

事發於周四（30/7）下午四時許，兩名工人於紅磡海濱廣場1座外牆，乘搭吊船清潔玻璃幕牆，垂吊至十多樓時遇上強烈怪風。據網上片段所示，吊船左搖右擺，更被拋離至大廈外數十米遠，再兩次強撼玻璃幕牆，發出巨大聲響，玻璃幕牆碎裂剝落。

相關閱讀：【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）

另一從大廈內拍攝的片段見到，兩名工人表現冷靜，其中一人不斷向上眺望，觀察連繫至天台的鋼纜情況，另一工人則嘗試用吸盤，希望將吊船固定玻璃幕牆，但亦告失敗。

有市民見狀報警，消防到場將吊船升回大廈天台，兩名工人被玻璃碎片割傷送院，送院時清醒。案件列工業意外，事件無可疑。

天文台發出特別天氣提示，表示位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會考慮今晚發出三號強風信號。

 

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撰文 : 國際組

工業意外 天氣 海濱廣場 紅磡 商廈

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