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【定期存款】3個月人幣存息最高2.1厘 外資行上調人滙目標價

即市財經 19:57 2020/07/31

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人民幣3個月短存息現時最高有2.1厘，專家料滙息總回報或直逼3厘，可抵銷滙價走貶。

美國總統特朗普呼籲押後11月3日的總統大選，市場擔心選情告急的特朗普續打中國牌，令中美爭拗加劇，變相累及人民幣短綫走勢。適逢金管局今天（7月30日）公布6月份人民幣資金池，按月驟減550億元（人民幣，下同），或跌7.9%至6,399億元，難免令坊間憂慮外資是否看淡人幣而走資。

惟專家絕不擔心，花旗及東方滙理等大行，新近反而上調在岸價兌美元的預測。業界又提醒散戶，毋須擔心人幣中短期走向，慌忙急沽；相反應趁高息仍在，先開立較短存期，如市面3個月短存最高息有2.1厘，好處是可先觀望外圍變數，冀方便注碼調動。

東方匯理：下半年有機挑戰6.85

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，因美元轉弱，已上調今年底在岸價兌美元的預測，由7.2升至7.05；而下半年的高位或挑戰6.85。

不過，招商永隆司庫蕭啟洪暫對人幣的短期升勢稍有保留，畢竟美國大選年，特朗普目前選情勢危，恐不惜猛打中國牌，如圍堵中國等。再者，美元本月插水逾4%，超賣後隨時或呈技術性反彈，故暫維持今年底人幣的「7算」預估。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧也調升在岸價預測，年底由6.94微升至6.92，且料下半年低位為7.03，主要是美元走弱。畢竟美國疫情及總統大選等，對投資市場帶來較大影響，料美滙指數下半年甚波動，高低位介乎88.26至95.6，年底見94.8。

博滙息雙收  總回報望直逼3厘

如以即期現滙今天在亞洲收盤報6.9794計，而最牛的花旗料年底見6.92，即有約0.9%潛在升幅。而3個月年息最高是集友及招商永隆的2.1厘（見表），滙息總回報有望直逼3厘。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，6月份內地債市持續較高息，或吸引境外資金回流，相信本港人幣資金池保持穩步增長，個別月份的跌幅絕非反映走資。

至於中長綫前景，高盛更樂觀，料未來12個月或高見6.7，較現滙可能呈約4%潛在漲幅。外電指，高盛全球外匯、利率及新興市場策略主管潘德爾（Zach Pandl）預測，未來12個月人民幣可能升至6.7。

早前據《CNBC》報道，潘德爾指新冠肺炎爆發重創全球經濟，但內地疫情漸受控。惟仍須緊盯兩大關鍵事，即疫情發展及11月美國總統大選前的兩國博奕。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 人民幣

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