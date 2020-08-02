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【宏智‧藝‧力@iM網欄】第三波疫情來襲 網上學習新趨勢（下）

名人薈萃 09:02 2020/08/02

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上回探討過視像教學在香港的趨勢，除了即時視像教學，香港亦開始出現影片課程。在決定選擇視像即時教學課程還是影片課程前，大家可以先了解兩者分別，再審視自己學習能力和需要去選擇合適自己的學習模式。

視像即時教學的形式跟實體教學相約，老師和學生能即時溝通，老師需要有一定觀察力留意學生當時是否跟上上堂進度，並擁有一定表達能力為學生解決問題。家長會擔心使用網課，子女真的能否接收課堂內容。上回提到一個現象，以往在課內不太專心的同學在網課卻非常專心上課，可能在鏡頭面前同學感覺老師一直留意著自己表現；日常不敢發問的同學也因為網課能以文字聊天方式即時向老師發問變得勇於發問，以上情況令同學的學習進度比課內學習走得更快。

唯視像即時教學通常都沒有重溫功能，如果學生既不發問，又不能重溫課堂，那跟實體班教學其實是一樣狀況。

而影片課程在香港未算非常流行，如果大家有留意，最近影片教學愈來愈多。究竟影片課程適合自己嗎？

影片課程會以一系列，多個單元的形式發售。導師在拍攝前已定下教程計劃，同學能一步一步跟著進度學習。購買後同學可以自定上課時間，自主上課地點，亦能重溫影片加深學習記憶，不怕追不上進度。而市面上的同類的影片課程由不同公司製作，購買前需要留意以下幾點：

一. 公司及導師背景
了解公司及導師背景有助加強影片課程的可信性，可先瀏覽一下導師過往教學影片，了解導師教學風格是否合適。

二. 影片可否重溫
市面上有些影片課程可提供無限重溫（即購買一次，永久使用），有些設有使用限期（如在一年內可無限重溫）。兩者之間價錢差距不能很大，購買前要需設定自己期望修畢課程的時間長度。

三. 影片課程以外的支援服務
由於影片課程同學未能即時跟導師溝通，如有不明白的地方不能即時發問。如購買課程時該課程有提供課程支援服務供學生發問，便能解決以上問題。

雖然視像課程和影片課程各有好處，但能否全面吸收最終都源於學生的勤力程度。教育產品是一種雙向產品，老師將知識教導的同時，同學需要有一夥願意接受和事後努力實踐的心才能將學習內容變成屬於自己的知識。

作者_Eyo Li簡介：

智：心智、智慧；藝：演藝、表演、藝術；力：以上兩個元素構成的力量。 珀珈斯樂團聯合創辦人-美國鼓號聯盟Drumline Battle國際組冠軍、香港敲擊樂學院聯合創辦人。西洋敲擊樂手，醉心步操敲擊樂。同為視覺音樂藝術創作人。

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撰文 : Eyo Li、編輯：邊婕

欄名 : 宏智‧藝‧力

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