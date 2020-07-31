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【移民加拿大】偏遠王子島創業 70後實現移民夢

環球政經 19:40 2020/07/31

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70後的Ken從事IT工作，近年把公司轉手，便計劃移民加拿大，現已成功移民加拿大王子島，「我未到王子島之前，都搵過加拿大很多地方，但覺得已經沒有機會。當找到王子島這個地方，門檻非常低，便立刻去申請。」王子島全名是愛德華王子島（Prince Edward Island），在加拿大東面，是加拿大最小的省份。但所 謂小，其面積也有72個港島大，人口僅14萬，島上經濟以漁農業為主。

島上有機場往加拿大蒙特利爾（Motreal）、魁北克（Quebec）、多倫多（Tronoto）美國波士頓（Boston）及紐約（New York）等，船程來往一海之隔的Nova Scotia省份，另有聯邦大橋連接對岸省份New Brunswick，行車需12分鐘，上橋費47加元（約270元）。

Ken透過王子島省份擔保的創業（或叫企業家）移民計劃、簡稱PNP移民當地的Ken指，該計劃的申請人要在當地開公司，並負責運作，每年投入至少7.5萬加元（約 43萬港元）到公司，為期兩年。Ken在當地開公司做回自己老本行，他提醒有意去王子島創業開舖做生意，「王子島是以遊客為主，所以創業的舖頭如果目標對象是遊客，在冬天便會有機會很少生意。」該島一年平均有超過70日是下雪，做門店生意基本上只得夏天。

有人則在島上讀書，畢業留下找工作搞移民，Ken坦言島上有很多工種，但港人未必願做，「半夜去捉魚、劏豬等的厭惡性行業。」他又指，即使讀完書找到工作，也要做幾年才可申請PR，而且要僱主擔保，他個人認為這條移民路不好走。他提醒有黑中介，跟僱主打通，請人工作，實情是「呃錢」。

節錄自《iMoney智富》第665期 Focus封面故事

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撰文 : 鄭靜珊

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