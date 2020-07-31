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【零售寒冬】零售業減租訴求強烈　政府應推租金補貼？

商業 20:03 2020/07/31

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第三波疫情爆發，港府至今仍未提出任何支援，例如第三輪防疫抗疫基金。各行各業捱打，當中包括重傷的零售業。

【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現

作為立法會功能組別「批發及零售界」參選人之一的元朗區議員張秀賢指出，現時政治環境不穩定，加上疫情蔓延，市民減少不必要消費，直接影響批發及零售業界。

據張了解，業界認同保就業計劃有一定作用，目前最希望港府可延長計劃期限及加碼。業者認為現時該計劃未能完全涵蓋疫情影響的時間長度。他續指，業界減租訴求十分強烈，事實上業主的租金收入亦受疫情影響，減租總比商戶退租好。

張認為政府是有需要介入，以實報實銷方式提供租金津貼，最快最直接提供支援；甚至需要長期進行此類型的租務管制政策。

【香港疫情】零售商大嘆晚上人流淡　倡政府、港鐵帶頭減租

批發及零售界立法會議員邵家輝亦指，業界最大訴求是期望業主減租。他坦言若政府能推出租金補貼固然好，但所涉及款項及需承擔多少等問題，則應開放公眾討論。而大型發展商有責任履行社會責任，故大力呼籲業主再次主動減租，亦可參考房委會早前向轄下零售和工廠大廈單位減租之做法及幅度。

至於小型業主方面，他稱理解部分業主或也有自身難處，故他上星期已去信財政司司長，建議優化期限將至的「還息不還本」安排，將措施再延長半年，同時呼籲銀行現階段勿「落雨收遮」 收緊按揭審查。

【香港經濟】陳茂波料本港經濟要更長時間恢復 籲各大小業主減租

記者：葉泳珊、蘇穎琪

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