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長和旗下和黃醫藥半年虧損擴大至3.85億元 兩款新藥待批上市

即市財經 19:12 2020/07/31

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長和旗下和黃醫藥上半年收入增長4.5%，虧損虧大至3.85億元。

長和 （00001） 旗下和黃醫藥（美：HCM）公佈上半年業績，收入按年增長4.5%至1.068億美元（約8.28億港元），淨虧損較去年同期的4,540萬美元擴大至4,970萬美元（約3.85億港元）。

經調整集團淨現金流為負值3,250萬美元，去年同期為負值3,420萬美元。和黃醫藥稱，從商業平台及跨國合作夥伴獲得的現金流，繼續彌補了大部分的研發費用支出。截至6月底，集團持有現金、現金等價物和短期投資2.81億美元。

至於和黃首款上市新藥「愛優特」銷售方面，上半年的市場銷售額為1,400萬美元（約1.085億港元），按年增加22.8%。

和黃醫藥主席杜志強表示，索凡替尼和沃利替尼的新藥上市申請目前正在國家藥監局的審評過程中，現正通過新成立的專注於腫瘤的商業化團隊緊密籌備多項潛在產品上市，並將覆蓋中國大陸的所有省份。他補充，集團目前擁有9個處於臨床階段的創新候選藥物，其中多個均具有全球發展潛力。

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業績公布 和黃中國醫藥科技（Chi－Med，美：HCM） 長和（00001）

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