【歐洲第二波疫情一覽】英格蘭北部禁聚會 法國西班牙確診年輕化

▲ 全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，歐洲多地在解封不久後緊接爆發第二波疫情。在未有疫苗面世之前，世界衛生組織更警告全球，要學習如何與新型冠狀病毒共存。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，歐洲多地在解封不久後緊接爆發第二波疫情。在未有疫苗面世之前，世界衛生組織更警告全球，要學習如何與新型冠狀病毒共存。專家預料，秋冬季將是第二波疫情的高峰期，各國嚴陣以待。

英國

7月初解封後接近一個月，英格蘭北部又見確診個案飆升，當局已宣布新禁令，禁止不同住所的民眾在室內聚會，希望遏止病毒傳播。

有鑑於西班牙確診個案上升，英國政府迅速宣布，隔離從西班牙入境的國民；更宣布將有病徵人士的隔離日數從7日延長至10日。

曾確診新冠肺炎的首相約翰遜承認初期抗疫不力，因對病毒認識不多；康復後，他落力推出限制垃圾食品的政策，籲民眾一同減肥抗疫。

專家預料秋冬季會是第二波疫情的高峰期，當局宣布將加大檢測數量百倍，目標在10月可每日檢測50萬次，務求令國民有個開心聖誕。

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法國

法國7月中宣布強制民眾在室內公共場所佩戴口罩，但有國民無視抗疫呼籲，感染率持續上升，更有年輕化的趨勢。法國總理表示，若出現第二波疫情，將不會像3月時封城抗疫。

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西班牙

西班牙新增2789宗新冠肺炎病例，為5月以來單日最大增幅。新症中，6成患者無病徵。當地每日平均檢測4.2萬宗個案，患者的平均年齡由第一波的63歲降至45歲。但有報道指，確診數字上升，因當局加強檢測，目前95%有病徵人士都能接受檢測，現時每日死亡率僅1% 。為推動旅遊業刺激經濟，當局正研究發放「免疫護照」的可能性。

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德國

德國周四（30日）新增超過900人確診，創5月中以來最多。德國民眾在乘坐公共交通工時，必須佩戴口罩或面罩。柏林公共運輸公司（BVG）發現，在過去3周，3萬人違反口罩令。

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意大利

衛生部在過去24小時內錄得386宗新增確診個案。 這比周三報告的289起新病例有所增加。 不過，週四的統計數據來自61,858個棉籤，比周三的數量多了5,000個。

比利時

比利時在7月17日至7月23日，7天平均確診急增數71%，從每天的163宗增至279宗。比利時在4月疫情高峰時，每日新增超過1000宗確診。16個港口城市市長聯手遏止住院人數，包括強制戴口罩、禁止超過100人的戶外和室內活動。隨感染人數大幅上升，比利時政府表示，可能會實施第二次「全面封鎖」。

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波蘭

波蘭周四（30日）錄得615宗新增確診病例，創單日新增記錄，當局重新考慮針對來自某些國家的旅客實施強制隔離。

荷蘭

荷蘭政府表示，無法證實戴口罩可減緩當地疫情，因此不會強制或建議民眾於公共交通工具以外的場所戴口罩。

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瑞典

起初「佛系」抗疫的瑞典，當地安老院一度爆發集體感染；目前當局仍然採取較寬鬆的防疫措施，僅建議國民在家工作至2021年。至今，瑞典累計14天，平均每十萬人的死亡率是歐洲第二高。

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盧森堡

來自盧森堡的旅客，入境英格蘭和蘇格蘭後須接受隔離檢疫。