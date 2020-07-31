【大灣區】廣東省推80項措施促大灣區金融發展 日後可跨境按揭

▲ 《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案》中列出多項推動區內金融融合的政策

廣東省地方金融監管局等共同印發《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案》，涉及銀行、保險、證券、基金、金融監管等多個範疇。文件提到，允許港澳居民將其在大灣區內地購買的自住住宅抵押給境外銀行，以方便港澳居民在內地置業，意味著日後或可進行跨境按揭。以下為部份條文。

銀行業

支持內地銀行展開人民幣向港澳地區的機構或項目發放跨境貸款，亦支持港澳銀行在內地的分支機構為大灣區建設提供貸款服務；支持內地城市展開不動產跨境抵押登記，允許港澳居民將其在粵港澳大灣區內地購買的自住住宅抵押給境外銀行，以方便港澳居民在內地置業。

同時，支持符合條件的港澳銀行通過新設法人、分支和專營機構等方式在大灣區佈局，按照內外一致原則完善監管框架，規範中外資機構合作與競爭。

支持港澳人民幣清算行參與內地銀行間拆借市場，推動港澳人民幣清算行更深層次參與內地銀行間市場。

保險業

就符合監管機構規定和現行外匯管理政策的保險業務，包括內地居民因旅遊、留學和商務活動等購買的港澳地區個人人身意外保險、醫療保險以及不含分紅性質的疾病保險等經常項下交易，指導內地銀行提供便利的理賠、續保、退保等跨境資金匯兌服務。

鼓勵保險機構基於大灣區危疾發生率表以及區域健康醫療經驗數據，探索開發大灣區專屬危疾產品。

鼓勵港澳地區人民幣保險資金回流，為粵港澳大灣區建設提供中長期資金。支持港澳保險公司依法取得人民幣合格境外機構投資者（RQFII）和合格境外機構投資者（QFII）資格，為粵港澳大灣區建設提供融資支持。 同時，支持保險資金在依法合規、風險可控的前提下，投資香港和澳門地區。

研究在CEPA協議框架下設立港澳保險售後服務中心，為持有港澳保單的粵港澳大灣區居民提供服務。

證券業

支持大灣區證券基金期貨法人機構積極申請RQFII、QFII或合格境內機構投資者（QDII）資格，提高國際化水平。

支持大灣區內證券公司開展併購重組、海外業務，積極開發多樣化、差異化的金融產品、金融工具，發展成具有國際競爭力的一流投資銀行。

支持深圳證券交易所與境外市場互聯互通，鼓勵深圳證券交易所利用債券市場支持粵港澳大灣區建設。

鼓勵廣東金融機構與港澳金融機構合作，為港澳市場主體在內地進行債券融資提供全方位金融服務。積極開展「債券通」南向通政策研究。

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