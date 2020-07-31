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【疫情大爆發】港鐵延長都會票使用期限 全月通加強版可獲50元現金券

即市財經 18:49 2020/07/31

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港鐵為都會票及全月通加強版，提供特別票務安排。

限聚令、晚市禁堂食，連續十日新增確診個案「破百」，不少打工仔都在家工作（work from home）。因應在家工作人數大增，港鐵 （00066） 宣佈，推出都會票及全月通加強版特別票務安排，延長港鐵都會票餘下車程，並且會為全月通加強版的乘客，作出特別票務安排。

港鐵表示，理解部分乘客或因政府及私人機構自七月中實施在家工作安排，以及其他不同原因減少外出，都會票持有人如持有有效期於7月13日至8月31日期間屆滿的港鐵都會票，可於8月15日至10月14日期間，攜同有關都會票前往指定港鐵車站的客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。

乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明，職員會盡力提供協助。

8月25日至9月7日期間，乘客於客務中心或MTR Mobile購買9月份全月通加強版，將獲贈一張港鐵站商店50元購物現金券或50元便利店現金券。持有7月或8月份全月通加強版的乘客，若不購買9月份全月通加強版，亦可換領一張港鐵站商店50元購物現金券。

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