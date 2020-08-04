【輪•流轉@iM網欄】股價同引伸波幅 一定係相反方向走？

上星期以較學術及理論層面去講解「引伸波幅」的概念（影響輪價因素之一 引伸波幅知多啲），今次會再詳談於現實生活中，引伸波幅的升跌情況及影響。

首先，不嫌其煩地再講一次，引伸波幅常被視為衡量輪價是平還是貴的指標，引伸波幅愈高，認股證的價值也愈高。假設其他影響輪價的因素不變，引伸波幅上升，無論是認購還是認沽證，證價亦會向上。

假設投資者持有一隻認購證，相關資產價格向上，即投資者睇啱方向，而引伸波幅同時上升，此可謂買窩輪最理想的情況：「賺價兼賺波幅」，此時輪價的實際升幅會高於理論 (理論變動幅度即是純粹以「相關資產價格升幅X 窩輪實際槓桿」計算)。而若然相關資產價格向下，即持有認購證的投資者「睇錯市」，認購證價格下跌；不過，如果引伸波幅同時間上升，令輪價向上，會令實際輪價跌少過理論。

至於現實中較常出現的情況是，相關資產價格與引伸波幅呈相反方面的變動。即是當跌市時，引伸波幅則上升；而當升市時，引伸波幅下跌。前者的結果是，當跌市而引伸波幅上升，認沽證持有者「賺價兼賺波幅」，認沽證價格升幅大於理論；而認購證價格雖然因相關資產價格向下而下跌，不過引伸波幅上升，則令認購證價格跌少過理論。

以箭嘴簡單闡述以上提及的常見情況：

相關資產價格↓，引伸波幅 ↑

認購證↓少於理論 認沽證↑多於理論

相關資產價格↑，引伸波幅 ↓

認購證↑少於理論 認沽證↓多於理論

不過，需要謹記，相關資產價格與引伸波幅呈相反方向是常見的情況，但絕非必然的關係。這其實不難解釋，跌市時，市場情緒較為悲觀，甚或於極端情況下呈現恐慌，投資者會傾向預期相關資產價格短線的波動性增大，俗語話，大市及個股價格將會較chok，引伸波幅因而上升。另一邊廂，當大市向好，樂觀情緒蔓延，投資者則較傾向預期相關資產價格的波幅會收窄，趨於穩定，故此引伸波幅回落。但是，如果大市向上，而整體投資情緒亢奮，投資者有機會認為相關資產價格將於高位持續波動，又或是投資者積極買入期權，屆時於升市時，引伸波幅亦有可能同時上升。

所以，以後當聽到有人話「市升，VOL就會跌」，又或者「跌市，VOL就會升」，你就可以同佢講：「呢個唔係一定㗎！」

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結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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