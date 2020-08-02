【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！

不少港人均「心思思」想到英國居留，央視早前發文指英國失業率快要達8%，「移居英國的香港人恐要做搬磚、摘生果等低端工種」，暗示或要當社會低端人口，但事實是否如此？

曾經在香港做旅遊記者的Sonia，去年11月申請工作假期簽證（Working Holiday Visa）到英國，近日她在自己經營的Facebook專頁「娘娘 Sonia Travel Journeys」分享自己在英國打工和生活的經驗。

▲ Sonia在英國生活約8個月，找到一份不錯的文職工作。（受訪者提供）

Sonia目前在一間科技初創公司工作，推廣一個教小朋友英文的應用程式，在未加入這份工作之前， Sonia曾有半年時間，都一直一邊找工作，一邊在餐廳、旅館做侍應生，Sonia表示初來乍到時找工作很困難，發CV的回覆率大約只有10%。

Sonia在香港沒有做過餐旅業，但她表示一般拿着工作假期簽證到英國的人，主要都是做餐旅業，因為在疫情前普遍需求較大，所以Sonia在英國的第一份工作是在酒吧，但後來因為英文不夠好，於是做了3個星期便請辭。

▲ Sonia表示一般拿着工作假期簽證到英國的人，主要都是做餐旅業。（受訪者提供）

第二份工作類型相似，Sonia在背包客棧裏的酒吧工作，由於工作環境和氣氛較佳，Sonia工作順利，但在疫情之下旅館需要關閉。由於上班未夠3個月，Sonia拿不到英國政府的補貼薪金，在封城政策之下，Sonia變成零收入，幸好後來在LinkedIn找到一份不錯的文職工作。

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不過，她坦言英國競爭大，加上環球經濟差，身邊不少朋友到英國6至8個月，仍未能找到工作，她有朋友在英國利物浦（Liverpool）開餐廳，「請兼職侍應都收到千幾份CV」，所以Sonia勸喻大家在移居英國之前，要考慮自己個人能力，並且要有心理準備頭半年或者會沒有工作。

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