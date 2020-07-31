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【疫市蝕讓】4單二手3宗蝕　內地客輸逾380萬

股樓投資 18:54 2020/07/31

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疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，各區均見蝕讓成交，特別是早年以高價推售的樓盤，以尖沙咀凱譽為例，該盤鄰近港鐵尖東站，經緬甸臺轉出麼地道，步行3分鐘即達，而且附近酒吧食肆林立，生活配套齊全，惟該盤蝕讓連連，今年暫錄4宗成交，3宗為蝕賣，比率驚人。

土地註冊處資料顯示，凱譽中層C室，實用面積488平方呎，早前以1,230萬元易手，實用呎價25,205元。據了解，原業主為內地客，於2015年以1,488.7萬元購入上述單位，現帳面蝕258.7萬元，若連釐印費及佣金計，料實蝕逾380萬元。

代理說，數年前，不少內地客來港買樓投資，部分買家鍾情市區，特別是尖沙咀凱譽這類新盤，當時更有來自廣州、深圳的睇樓團參觀該盤，故該盤內地客比例較高，發展商定價亦較進取。

代理續說，該盤交通配套方便，惟對港人來說，始終位置鬧市，而且定價偏高，港人買家情願到他區置業，故該盤客源向來不多，若業主現時要賣樓套現，或者只能減價，蝕少當贏。

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撰文 : 柳家平

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