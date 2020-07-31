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【零售寒冬】租金太貴成零售死因？　商戶倡共渡時艱改行「分成租金」

商業 18:45 2020/07/31

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沈運龍建議香港應參考中東地區的租金減免政策。（資料圖片）

零售市道已步入寒冬多時，加上疫情第三波爆發，商戶經營雪上加霜。業界代表、大中小型零售店亦紛紛要求業主提供租金減免支援。

提取分成租金　更能共渡時艱

古珀行珠寶總裁、珠寶品牌冠玲瓏創辦人沈運龍雖然在香港未有租用商鋪，但觀乎香港目前的情況，他認為可以參考中東地區的租金減免政策。其公司在中東有約30間零售店，受疫情影響，所有商場均需關閉一個月。

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沈運龍透露，當地大部分商場也願意免租，覆蓋時間一共約3個月。有個別商場雖只免租一個月，但其後的3個月只收取營業額10%作為租金。就兩種做法而言，沈認為業主按營業額提取分成租金，更能與商戶共渡時艱。

申請保就業　應先證明生意下跌

除了業主，企業亦觀望政府盡快推出新一輪的防疫抗疫基金及保就業計劃。沈運龍認為，第一輪的保就業計劃實行倉卒，未能為更有需要的商戶給予支援，「很多不需要的（商戶）都可以向政府取得一大筆錢。」故他認為，新一輪保就業計劃必須讓企業證明收入下跌至少3成，才可申請補貼。

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沈續指，保就業計劃的承諾受薪人數應留有15%至20%的緩衝區，「要求十足反而令到自由市場混亂。」他解釋，有一些職位屬自然流失，若勉強留住職位則導致反效果。

記者：葉泳珊

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