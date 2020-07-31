證監會論文：港區國安法成港股4大不明朗因素　北水上半年淨流入3000億元

▲ 證監會定期論文指，港區國安法成港股不明朗因素。

證監會發布《環球及香港證券市場半年回顧》，指出政治不確定性增加以及經濟前景惡化，本港股市因而下跌﹐上半年恒指、國指分別跌13.3%和12.6%。證監會論文指，港股未來的4大不明朗因素包括：中美緊張局勢；港區國安法頒布及本地政治動盪； 美股進一步波動；及市場關注內地經濟前景。

證監會論文指，中美緊張局勢來自因新冠病毒引起的矛盾及《國家安全法》的頒布，令中美緊張局勢重燃及加劇。投資者關注首階段貿易協議可能出現變，而且中美在科技行業方面的矛盾尚未解決，市場憂局勢將很可能影響本港市場的投資者情緒。

證監會論文又指，《國家安全法》的頒布及本地政治動盪──澳洲、加拿大及英國發出聯合聲明，表達對香港的《國家安全法》的關注。內地警告可能會針對外國干預而採取反制措施。本港在 2019年中開始出現的政治動盪重燃。投資者信心仍然脆弱，並對本地經濟包括消費和旅客開支的影響愈來愈感到憂慮。

港股成交受惠三大因素

今年首季、次季港股日均成交達1207億元和1138億元，較去年第4季增57%、48%。證監會論文分析，港股成交增加潛在原因包括市場波動性、南向交易和科技股比重增加。

論文指，今年首兩季南向交易分別達216億元及195億元，較去年第4季增加逾7成，A股較港股溢價擴大，也吸引資金南下。在2020年上半年，南向交易淨買入升至3,000億元，較2019年全年總額高20%。

證監會也指，大型科技股在 2020 年第一季及第二季的平均每日成交額均約為230億，較阿里巴巴 （09988） 上市前大增1.3倍。

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