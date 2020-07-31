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【每日焦點】智能手機戰況激烈　iPhone 12、Pixel 4a預告傳言不斷

科技 20:00 2020/07/31

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智能手機市場戰火不斷延燒，蘋果（Apple）新iPhone傳言不斷，而Google竟然率先出招，透露新手機的進展。

智能手機市場戰火不斷延燒，蘋果（Apple）新iPhone傳言不斷，而Google竟然率先出招，透露新手機的進展。Google日前在Google Store上放置Pixel 4a預告頁面，宣布將在下周一（3日）帶來Pixel 4a，搶先三星、蘋果等登場。

>>>【手機爭霸戰】搶先三星！Google預告Pixel 4a下周一登場

蘋果方面，近日則不斷有關iPhone 12傳言流出，爆料達人Komiya日前在Twitter上列出的iPhone12系列售價及預購時間，最平的5G版iPhone 12最平約5400港元可入手！

>>>【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手

同時，上季的各大手機廠商的成績表也終於出爐。繼市場調查機構Canalys發布的數據，另一市場研究機構IDC報告也同樣顯示，2020年第二季智能手機出貨量，冠軍寶座由華為奪得，超越三星和蘋果，成為全球出貨量最高的智能手機供應商。

>>>【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠

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