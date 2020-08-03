【5G車聯網】智能化融入生活　料2025聯網車輛達7400萬架

▲ TrendForce 旗下拓墣產業研究院預估，2025年新車市場聯網汽車的數量將接近 7,400 萬輛，滲透率達 80%。

物聯網、智能化以及自動駕駛等科技概念近年興起，造就聯網車輛亦陸續發展起來。TrendForce 旗下拓墣產業研究院表示，近年車聯網蓬勃發展，新車市場具備聯網功能的車輛佔比持續提升，因此預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近 7,400 萬輛，滲透率達 80%。

拓墣產業研究院指出，制定通訊標準機構的3GPP於7月3日，宣布5G Release 16標準第三階段定案，即表示5G第二階段已宣告完成，未來將針對各行業規劃更完善的支援應用，自動駕駛則是其中一項目標，代表車聯網的應用將再度擴大。

拓墣產業研究院分析師陳虹燕表示，聯網車輛滲透率快速提升歸因於各國將車聯網、聯網汽車、智能汽車列為重要的發展方向，各國政府力量支持產業發展，加上車廠、電信商和第三方服務業者，皆看準汽車聯網後產生的大量數據，以及所衍生的商業服務帶來的收益，預料聯網車輛將快速發展。

▲ 配合5G技術的車聯網，未來甚至可以達至自動駕駛。（法新社圖片）

5G車聯網應用成產業曙光

5G網絡技術除了能強化現有車聯網體驗，低延遲、高速傳輸和多裝置連結等特色，可使車聯網功能從緊急救援及影音娛樂擴展到行車安全，透過連結路面環境的車、路、人以及雲端平台，達到輔助駕駛甚至自動駕駛。而依賴遠程監控的無人物流車，以及列隊行駛的自動駕駛卡車等新式物流車輛，亦能透過5G車聯網加速商用。

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TrendForce表示，5G是建立智能汽車生態的重要一環，料該技術可以帶動車用軟硬件供應鏈等商機。但該研究機構亦指，即使使用5G車聯網後，仍有不少基礎建設如基地台和路側設施（RSU）、成本、車輛設計、測試認證等大量現實條件需要克服。

由於新冠肺炎疫情在全球至今仍未完全受控，預估今年年全球汽車銷售量會大幅下滑20.6%，但與此同時，市場期望的5G車聯網與隨之而來的新興應用，將成為產業復甦的新動力。

責任編輯：李彥煒