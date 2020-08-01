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【科技一周回顧】CES 2021活動將改在線上舉行　黑客洩漏50間公司源代碼

科技 09:00 2020/08/01

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一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【新冠肺炎】不敵疫情！CES 2021活動將改在線上舉行

2020年受到新冠肺炎疫情影響，不少科技大展都被迫取消或改到線上舉行，而且更影響明年各大科技展的計劃。全球移動通信系統協會（GSMA）近日發表聲明，預計明年的世界移動通訊大會（MWC 2021）將如期舉行實體活動，但就會設置限制，並以線上線下並行方式舉辦。

2/【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份

據外國科技網站Bleeping Computer報告指，來自技術、金融、零售和其他領域，包括任天堂、微軟、迪士尼等超過50間知名公司的內部軟件源代碼在網上洩漏。

3/【禁堂食】外賣生意看俏　POS供應商iCHEF料今年客戶增長5成

【禁堂食】POS供應商Eats365瞄準商機　拓網上外賣速遞服務

食肆全日禁堂食的措施於本周三生效，惟引起民眾極大爭議，港府日前急急「補鑊」重新放寬食肆日間堂食。一眾餐廳受新冠疫情影響，百上加斤，有銷售點終端系統（POS）供應商包括iCHEF、初創Eats365，就針對網上點餐、叫外賣速遞推新服務，助開拓網上商機。

4/【區塊鏈技術】Blockchain興起　環球金融SWIFT系統或被取代？

【區塊鏈】新技術未適用大規模跨境交易　SWIFT優勢何在？

環球銀行金融電信協會（SWIFT）與新興的區塊鏈（Blockchain）技術，感覺似是嶄新的數碼世代技術，與傳統技術的較量，兩者是競爭還是互補？以上報道見不同金融業界專家，講解他們是如何看待這場跨時代的爭端。

責任編輯：張寶燕

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