【北京大學背景】法院裁定北大方正集團與4子公司實質合併重整

▲ 法院裁定，北大方正將與4家子公司實質合併重整。

具北京大學及國資背景的北大方正集團，因債務違約遭法院頒令重組。內地媒體報道，法院最新裁定，對北大方正集團及其四家子公司實質合併重整。根據早前披露資料，四家子公司分別為北大方正信息產業集團、方正產業控股、北大醫療產業集團、北大資源集團。

北大方正信息產業集團為方正控股 （00418） 的控股股東、北大資源集團為北大資源 （00618） 的控股股東。兩間上市公司月中已經披露，北大方正管理人向北京市第一中級人民法院申請，將北大方正與四家公司實質合併重組。

北大方正管理人認為，北大方正與另外四家公司的法人人格高度混同、區分五家公司財產成本過高、對北大方正及四家公司單獨重組將嚴重損害債權人的公平清償利益。

方正控股今日收報0.395元，無升跌，最新市值4.74億元；北大資源收報0.11元，升8.9%，最新市值7.06億元。

相關文章：

【北京大學背景】北大方正債務違約 方正控股、北大資源母企或與其合併重組

北大方正：欠債1628億元人幣 重整期間由管理人經營

【北京大學背景】北大方正債務違約 兩批美元債停牌、法院頒令重組（第三版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁