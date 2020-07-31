  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指跌115點 失守50天綫

即市財經 18:26 2020/07/31

分享：

財經焦點速覽

恒生指數今日全日跌115點，收市報24595點，跌穿50天綫，成交1192億元。新股熱爆，消息指泰格醫藥（新上市編號 ：03347）錄逾30萬人認購，公開認購部分凍資約2355億元，超購約400倍。另外，有報道指抖音（海外版TikTok）母公司字節跳動考慮將中國業務於香港或上海上市，估值或超過1000億美元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】立會選舉押後本地政局風險再添　恒指夜期續跌（不斷更新）

【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　超購約400倍

【抖音母企】字節跳動傳傾向拆中國業務在香港上市　估值或達7800億

【港版納指】高盛看好恒生科技指數5年吸資逾千億元　分析科指、恒指改革3大贏家（第二版）

【資金流向】7月港股通流入910億 歷來第二大

【阿里巴巴騰訊】支付寶、微信支付涉壟斷？　外電：內地研調查螞蟻騰訊（第二版）

【精選投資分析】

國指七月翻身 八月跌多升少（第五版）

【新股點睇？】曾淵滄：抽新股等於賭運氣

【新冠肺炎】等待好消息破整固區阻力 銀娛逆市升可吼

【金山銀山】全球最大ETF減持 貴金屬見頂還是技術性調整？（第二版）

資金再湧港 為港股打底（訂戶專享）
-------------------------
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 恒指跌172點 25000關得而復失
2020/07/30
恒指跌172點 25000關得而復失
財經焦點速覽 - 滙豐反彈 領恒指升110點
2020/07/29
滙豐反彈 領恒指升110點
財經焦點速覽 - 恒指升169點 滙豐失守35元關逼海嘯價
2020/07/28
恒指升169點 滙豐失守35元關逼海嘯價
財經焦點速覽 - 港股跌102點失50天綫 港防疫再加辣 周三起全日禁堂食
2020/07/27
港股跌102點失50天綫 港防疫再加辣 周三起全日禁堂食
財經焦點速覽 - 中美緊張關係升級 港股跌557點 ATMX齊挫
2020/07/24
中美緊張關係升級 港股跌557點 ATMX齊挫
經濟 恒生指數 指數 抖音 香港 成交 上海 字節跳動

上一篇文章

【風暴消息】天文台指今晚可能發3號波　連續五日大雨

下一篇文章

【北京大學背景】法院裁定北大方正集團與4子公司實質合併重整

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口
【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　超購約400倍
【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　超購約400倍
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換