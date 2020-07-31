恒指跌115點 失守50天綫

▲ 財經焦點速覽

恒生指數今日全日跌115點，收市報24595點，跌穿50天綫，成交1192億元。新股熱爆，消息指泰格醫藥（新上市編號 ：03347）錄逾30萬人認購，公開認購部分凍資約2355億元，超購約400倍。另外，有報道指抖音（海外版TikTok）母公司字節跳動考慮將中國業務於香港或上海上市，估值或超過1000億美元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】立會選舉押後本地政局風險再添 恒指夜期續跌（不斷更新）

【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購 超購約400倍

【抖音母企】字節跳動傳傾向拆中國業務在香港上市 估值或達7800億

【港版納指】高盛看好恒生科技指數5年吸資逾千億元 分析科指、恒指改革3大贏家（第二版）

【資金流向】7月港股通流入910億 歷來第二大

【阿里巴巴騰訊】支付寶、微信支付涉壟斷？ 外電：內地研調查螞蟻騰訊（第二版）

【精選投資分析】

國指七月翻身 八月跌多升少（第五版）

【新股點睇？】曾淵滄：抽新股等於賭運氣

【新冠肺炎】等待好消息破整固區阻力 銀娛逆市升可吼

【金山銀山】全球最大ETF減持 貴金屬見頂還是技術性調整？（第二版）

資金再湧港 為港股打底（訂戶專享）

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