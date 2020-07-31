恒指跌115點 失守50天綫

上一篇文章
【風暴消息】天文台指今晚可能發3號波 連續五日大雨
恒生指數今日全日跌115點，收市報24595點，跌穿50天綫，成交1192億元。新股熱爆，消息指泰格醫藥（新上市編號 ：03347）錄逾30萬人認購，公開認購部分凍資約2355億元，超購約400倍。另外，有報道指抖音（海外版TikTok）母公司字節跳動考慮將中國業務於香港或上海上市，估值或超過1000億美元。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】立會選舉押後本地政局風險再添 恒指夜期續跌（不斷更新）
【抖音母企】字節跳動傳傾向拆中國業務在香港上市 估值或達7800億
【港版納指】高盛看好恒生科技指數5年吸資逾千億元 分析科指、恒指改革3大贏家（第二版）
【阿里巴巴騰訊】支付寶、微信支付涉壟斷？ 外電：內地研調查螞蟻騰訊（第二版）
【精選投資分析】
【金山銀山】全球最大ETF減持 貴金屬見頂還是技術性調整？（第二版）
資金再湧港 為港股打底（訂戶專享）
-------------------------
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
欄名 : 財經焦點速覽