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外媒：新疆籃球學院爆虐待醜聞 NBA終止並重新評估合作項目

環球政經 18:15 2020/07/31

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美國ESPN調查報道指，NBA於新疆有份營運的籃球學院，涉嫌虐待學生。NBA副總裁譚惠民回應已經知悉事件，並透露已終止與新疆籃球學院的合作，並會重新評估中國的NBA學院項目。

美國有線電視聯播網ESPN日前的調查報道指，有美國教練指控新疆籃球學院有中國教練虐待學生，包括近距離將籃球擲向學生面部、又踢學生的腹部。另有指學院的居住環境惡劣，需要八至十人迫在雙人房居住。

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除了學生受到不公平對待，有美國教練在學院內受到監視，無緣無故被拘留三次，又比喻工作環境彷如「二戰時的德國」，因為自己外國人身分而不獲發房間住宿等。至少一名美國教練因不滿學院沒信守承諾，強行取消文化課程教育而請辭。

《紐約時報》報導NBA副總裁譚惠民回覆指，去年七月已經終止與新疆籃球學院的合作，並已通知有關中國部門，但否認知道有美國僱員在學院內被騷擾，將重新評估與中國合作的NBA學院項目。譚惠民又回覆ESPN指，NBA包括總裁蕭華在內的高層，都不知道有球員受虐待，並指他們沒有權力管理個別中國教練。

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NBA籃球學院為NBA精英計劃的一部分，先後於新疆、山東和浙江設立，目標培養年齡介乎14至18歲的年輕球員。據資料，NBA和中國新疆籃球協會去年六月在烏魯木齊舉辦五日訓練營，協助51名青少年球員提升技術水平和籃球理念。

 

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撰文 : 國際組

中國 美國 籃球 NBA 有線電視 烏魯木齊 教練

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