民調：七成美國人對華反感 中國應為疫情蔓延負責

中美緊張局勢停不了。美國有民調顯示，超過七成受訪者對華反感，普遍認為中國應為全球疫情大爆發負責任。

皮尤研究中心 (Pew Research Center)就對華態度，訪問逾千名美國國民，調查顯示有73%受訪者不滿中國，與3月比較上升7%，為中心自2005年作同樣調查以來最高水平，只有22%對華有好感。數據在2012年首出現好感與反感度持平，但往後時間對華反感者持續多於抱好感者，又發現年紀越大的美國人，越對中國反感。

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調查亦顯示，超過四分三受訪者認為，中國應為新冠肺炎大流行負起責任，超過三分二美國人認為北京整體應對疫情的工作欠佳；對中國國家主席習近平亦表現出不信任，有77%受訪者表示缺乏信心，較3月上升6個百分點。

美國總統特朗普於疫情初期曾公開讚揚北京抗疫工作，唯病毒其後出現蔓延，才改口炮轟北京隱瞞疫情，並多次表示，不能排除新冠肺炎乃武漢實驗室洩漏出來。

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兩國近期多次就領事館、香港《國安法》、新疆人權等問題實施相應制裁。68%受訪者稱中美經濟交往現況堪憂，比去年5月兩國貿易談判陷僵局還高15%；有26%美國人將中國定義為敵人，57%認為中國是競爭對手，只有16%形容其為伙伴。

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