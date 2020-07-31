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【移民加拿大】先讀書學切肉 二三線城巿起步 （注意兩大伏位）

環球政經 18:32 2020/07/31

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本身是加拿大籍、曾在香港讀書及工作的80後Jenkin，今年3月跟太太Elaine回流加拿大，兩人在Facebook設「Maple Couple」平台介紹加拿大生活，近月收到大量有關移民加拿大的查詢，對於各種移民途徑，Jenkin指，加拿大五花八門的計劃，吸納不同移民。每個省又有不同計劃，很視乎你的工作，當地所需職業，而大部份都採用計分制。但提醒若想在一線城巿如多倫多、溫哥華先讀書後工作再搞移民，此路未必走得通，「在溫哥華讀科學或IT或者有機會，其他都不容易。」

近年有港人選擇去正發展的二三線城巿先讀書後工作，取得Canadian experience即當地工作經驗，申請入籍。Jenkin 認識有同學在多倫多7年，為了拿到PR，去了個偏遠小鎮沖咖啡。亦有人去小城巿修讀切肉一年，拿到切肉牌搞移民。他指切肉、整蛋糕、廚師和農夫等在二三線城巿長期有需要，「因為很多人去這些城巿讀書，移民成功後就離開去一線城巿如多倫多、溫哥華等，但這些二三線城巿，連卡拉OK、珍珠奶茶店都沒有。」

先讀書後工作再移民，當中有兩個伏位的。Jenkin指有人因為報錯校或讀錯科，移民夢碎。例如加拿大中部省份Manitoba（中譯曼尼托巴，簡稱曼省）並非所有大學能開「工作批准」給畢業生，有畢業生因此不能在當地工作；另一個伏位是選讀的學科、相應的行業並非當地需求，意味畢業後未必找到工作。花費了金錢與時間，卻得不到想要的結果，他忠告事前要做足功課。

節錄自《iMoney智富》 第665期 Focus封面故事

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撰文 : 鄭靜珊

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