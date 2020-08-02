【新冠肺炎】網購以外的奇葩　煙草公司疫市下仍大賺

▲ 疫情之下，煙草公司成為少數仍有增長的企業。

新冠肺炎全球大流行，各行各業受盡打擊。然而，除了網購外，也有行業成為「疫市奇葩」。英美煙草 （British American Tobacco）周五公布的季績勝預期。該公司指出，美國市場對電子霧化產品（vaping products）的需求強勁，似乎民眾未有因疫情減少吸煙。

英美煙草公布，上半年經營利潤升3.3%至53.7億元（英鎊‧下同），收入上升1.1%至122.7億元，經調整每股盈利157.8便士，好過分析預期的156.4便士。雖然銷售量下跌6.3%，但受惠價格較高的捲煙比重增加，收入上升。英美煙草同持指出，美國市場對電子霧化產品需求強勁。

思摩爾料上半年經調整純利升4成

另一邊廂，港股的煙草股表現同樣搶眼。電子煙巨頭思摩爾 （06969） 上市以來，股價升逾2.35倍。該公司此前發盈利預告，料上半年經調整純利按年增長38.1%至42.9%，至12.86億至13.31億元人民幣，但受累金融工具的公允價值變動，料上半年溢利及全面收益按年大跌約89.1%至94%。

疫情之下，煙草公司成為少數仍有增長的企業。然而，世衞和美國疾病控制及預防中心等衞生機構就已作出警告，由於吸煙會增加病毒從手傳播至口的機會，而且吸煙會削弱肺功能和免疫力，令吸煙人士更容易受到感染及病情惡化。各煙民還是少吸為妙。

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