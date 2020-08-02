  • 28°C
香港時間 : 2020802日 (日) 09:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】網購以外的奇葩　煙草公司疫市下仍大賺

即市財經 09:00 2020/08/02

分享：

疫情之下，煙草公司成為少數仍有增長的企業。

新冠肺炎全球大流行，各行各業受盡打擊。然而，除了網購外，也有行業成為「疫市奇葩」。英美煙草 （British American Tobacco）周五公布的季績勝預期。該公司指出，美國市場對電子霧化產品（vaping products）的需求強勁，似乎民眾未有因疫情減少吸煙。

英美煙草公布，上半年經營利潤升3.3%至53.7億元（英鎊‧下同），收入上升1.1%至122.7億元，經調整每股盈利157.8便士，好過分析預期的156.4便士。雖然銷售量下跌6.3%，但受惠價格較高的捲煙比重增加，收入上升。英美煙草同持指出，美國市場對電子霧化產品需求強勁。

思摩爾料上半年經調整純利升4成

另一邊廂，港股的煙草股表現同樣搶眼。電子煙巨頭思摩爾 （06969） 上市以來，股價升逾2.35倍。該公司此前發盈利預告，料上半年經調整純利按年增長38.1%至42.9%，至12.86億至13.31億元人民幣，但受累金融工具的公允價值變動，料上半年溢利及全面收益按年大跌約89.1%至94%。

疫情之下，煙草公司成為少數仍有增長的企業。然而，世衞和美國疾病控制及預防中心等衞生機構就已作出警告，由於吸煙會增加病毒從手傳播至口的機會，而且吸煙會削弱肺功能和免疫力，令吸煙人士更容易受到感染及病情惡化。各煙民還是少吸為妙。

相關文章：

思摩爾強勢升14%　今起入港股通名單

【盈喜】思摩爾料上半年經調整純利升38%至43%

【GNC破產】老牌保健食品商GNC申請破產保護（第二版）

香港股票 思摩爾國際（06969） 全球大流行 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【中美角力】路透：字節跳動同意剝離TikTok美國業務 微軟接手（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】路透：字節跳動同意剝離TikTok美國業務 微軟接手（第二版）
【中美角力】路透：字節跳動同意剝離TikTok美國業務 微軟接手（第二版）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）