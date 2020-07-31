【新冠肺炎】調查列近百種潛在症狀 脫髮關節痛都有份

▲ 美國印第安納大學一項調查發現，新冠肺炎患者可能出現的症狀多達98種，包括脫髮和關節痛。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過1,730萬人確診。美國疾控中心本月初指，新冠患者主要會出現發燒、咳嗽和呼吸困難的症狀。但美國印第安納大學一項調查發現，新冠肺炎患者可能出現的症狀多達98種，除了上述較常見的症狀外，更可能會脫髮和關節痛。

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美國全國廣播公司（NBC）報道，印第安納大學醫學院副教授蘭貝特（Natalie Lambert）與新冠肺炎康復者團體「Survivor Corps」合作，調查該團體Facebook專頁1,567名康復者，主要詢問這些患者的症狀。

蘭貝特指，康復者共列出98種認為患上新冠肺炎才出現的症狀，包括頭暈、焦慮、頭痛、出現皮疹、關節痛、呼吸急促、腹瀉。有康復者更稱記憶力受損、脫髮和視力有困難。

調查結果顯示，疲勞（Fatigue）為受訪康復者最常見的症狀，幾乎全部受訪者都報告經歷這種症狀。超過四分之一的受訪康復者表示，他們曾經歷持續痛楚，例如身體疼痛、神經痛和關節痛。近400名受訪者指，自己出現脫髮。

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調查結果反映，新冠肺炎對患者造成的損害範圍廣泛，牽涉身體及精神方面的負面影響。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）更表示，民眾染上新冠肺炎，可能未必能如外界所想，可快速及完全康復，更指無法預計患者如多長時間才可恢復健康。

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責任編輯：何穎兒