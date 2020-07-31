  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】調查列近百種潛在症狀 脫髮關節痛都有份

環球社會熱點 18:37 2020/07/31

分享：

美國印第安納大學一項調查發現，新冠肺炎患者可能出現的症狀多達98種，包括脫髮和關節痛。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過1,730萬人確診。美國疾控中心本月初指，新冠患者主要會出現發燒、咳嗽和呼吸困難的症狀。但美國印第安納大學一項調查發現，新冠肺炎患者可能出現的症狀多達98種，除了上述較常見的症狀外，更可能會脫髮和關節痛。

【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招

【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用

美國全國廣播公司（NBC）報道，印第安納大學醫學院副教授蘭貝特（Natalie Lambert）與新冠肺炎康復者團體「Survivor Corps」合作，調查該團體Facebook專頁1,567名康復者，主要詢問這些患者的症狀。

蘭貝特指，康復者共列出98種認為患上新冠肺炎才出現的症狀，包括頭暈、焦慮、頭痛、出現皮疹、關節痛、呼吸急促、腹瀉。有康復者更稱記憶力受損、脫髮和視力有困難。

調查結果顯示，疲勞（Fatigue）為受訪康復者最常見的症狀，幾乎全部受訪者都報告經歷這種症狀。超過四分之一的受訪康復者表示，他們曾經歷持續痛楚，例如身體疼痛、神經痛和關節痛。近400名受訪者指，自己出現脫髮。

【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危

【美國疫情】佛州死亡人數連3日破頂 邁阿密ICU佔用率146%

調查結果反映，新冠肺炎對患者造成的損害範圍廣泛，牽涉身體及精神方面的負面影響。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）更表示，民眾染上新冠肺炎，可能未必能如外界所想，可快速及完全康復，更指無法預計患者如多長時間才可恢復健康。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：何穎兒

相關文章

菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑
今日
菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑
【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人
今日
【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人
【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招
今日
【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招
【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
今日
【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危
今日
【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危
疫情 傳染病 美國 美國疾病管制與預防中心 腹瀉 肺炎 經痛 關節痛 冠狀病毒 新冠肺炎

上一篇文章

美國疫情震央漸移至中西部 南部州分開始回穩

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】德國新症創新高 柏林3萬人拒戴口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）