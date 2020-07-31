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【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）

環球政經 18:06 2020/07/31

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天文台表示，位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台會考慮在今晚發出「三號強風信號」，並取消「強烈季候風信號」。

香港天文台暫時未發出熱帶氣旋路徑圖，而負責升格熱帶氣旋的日本氣象廳(JMA)，指這個低壓區已升格為熱帶低氣壓，移動速度為每小時20公里，最高持續風速為15m/s (30 kt)。預測這個熱帶氣旋將趨向海南島的南部，並進入北部灣。

日本氣象廳(JMA)已將這個氣旋升格為熱帶低氣壓(TD)。

中國中央氣象台已就這個熱帶低氣壓，發出預測移動路徑圖，同樣預測這個熱帶氣旋將趨向海南島的南部，並進入北部灣。

照路徑圖看，這個熱帶低氣壓與香港將保持相距有一段距離(約500至600公里)，但香港天文台預料，華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

今次天文台沒有發出一號戒備訊號，便考慮直接發出3號波，點解呢？

【風暴消息】天文台或今晚直接發3號波　點解無1號波？

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撰文 : 李才添

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