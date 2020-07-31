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【歐洲第二波疫情】德國新症創新高 柏林3萬人拒戴口罩

環球社會熱點 17:58 2020/07/31

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歐洲爆發第二波疫情，德國確診的新冠肺炎個案上升。周四（30日）新增超過900人確診，創5月中以來最多。德國民眾在乘坐公共交通工時，必須佩戴口罩或面罩。柏林公共運輸公司（BVG）發現，在過去3周，3萬人違反口罩令。

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，德國累計近21萬人確診，超過9000人死亡；病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）為1.14，7日的R0為1.13，數值在1以下才算疫情受控。

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RKI數據顯示，德國有3個主要疫區：拜仁州的丁戈爾芬-蘭道，過去7日的感染率為189.2；拜仁州的霍夫地區，感染率為35.7；圖林根州的威瑪，感染率為26.1。

RKI表示，目前有多個感染群組，包括肉類加工廠、難民設施、療養院、醫院。

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BVG指，已分發1300個口罩予乘客，約100名乘客能出示證明可獲豁免戴口罩。BVG續稱，在巡視80宗違規個案中，員工受乘客威脅和侮辱。

柏林口罩令4月27日已生效，但BVG在7月7日才巡視乘客有否遵守措施。

柏林政府在6月底，通過對未佩戴口罩的人，罰款50至500歐元（460至4600港元）。BVG稱，到目前為止，已向乘客開出200張50歐元的罰款。

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記者：韓羚

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