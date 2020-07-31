【宏觀中國】PMI向好背後　消費需求或追不上供應

國家統計局剛公布7月採購經埋指數（PMI），製造業PMI升至51.1，較6月上升0.2個百分點，勝過市場預期，也是中國連續5個月在榮枯綫之上。

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中國被視為最早走出疫情陰霾的經濟體，成功重啟經濟，料全年國內生產總值（GDP）可回復正增長。

但在歡呼背後，有分析稱中國確實透過刺激投資、製造業復工復產，帶動經濟V型反彈。但疫情產生的失業或就業不足問題，以及長江沿綫發生的水災，卻影響了消費需求。

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7月非製造業PMI為54.2，較6月回落0.2個百分點。因此，市場擔心若需求持續追不上供應增長的速度，將會導致庫存增加，使得國內不得不放慢工業活動，防止生產過剩。

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