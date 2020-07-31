資金再湧港 為港股打底（訂戶專享）

事隔近三周本港金管局再度出手接錢，反映熱錢湧港趨勢未停。事實上，目前多項誘因吸引資金流入本港，除了弱美元吸引資金流入，7月份北水亦錄得歷來第二大的淨流入，主要為吸納科技股龍頭。另外，預期大型新股將陸續來港上市，亦吸引資金湧港。資金續流入本港，將利好港股後市。

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