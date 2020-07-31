資金再湧港 為港股打底（訂戶專享） 即市財經 17:46 2020/07/31 分享： 事隔近三周本港金管局再度出手接錢，反映熱錢湧港趨勢未停。事實上，目前多項誘因吸引資金流入本港，除了弱美元吸引資金流入，7月份北水亦錄得歷來第二大的淨流入，主要為吸納科技股龍頭。另外，預期大型新股將陸續來港上市，亦吸引資金湧港。資金續流入本港，將利好港股後市。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 2020/07/30 疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 2020/07/29 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 2020/07/28 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 2020/07/27 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 2020/07/24 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 香港金融管理局 港滙 新經濟 拆息 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入