  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 18:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

資金再湧港 為港股打底（訂戶專享）

即市財經 17:46 2020/07/31

分享：

事隔近三周本港金管局再度出手接錢，反映熱錢湧港趨勢未停。事實上，目前多項誘因吸引資金流入本港，除了弱美元吸引資金流入，7月份北水亦錄得歷來第二大的淨流入，主要為吸納科技股龍頭。另外，預期大型新股將陸續來港上市，亦吸引資金湧港。資金續流入本港，將利好港股後市。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享）
2020/07/30
疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享）
【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享）
2020/07/29
【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享）
【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享）
2020/07/28
【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享）
【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享）
2020/07/27
【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享）
【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享）
2020/07/24
【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享）
香港金融管理局 港滙 新經濟 拆息 香港股票

上一篇文章

【美股期貨】FAAG普遍績佳　納指期貨跑出升暫1%（不斷更新）

下一篇文章

金管局：6月港元存款增1414億 人民幣存款流走550億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口
【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　超購約400倍
【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　超購約400倍
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎