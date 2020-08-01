【科網狂潮】三大科網獨角獸有望齊聚港股 惟各自前途坎坷？

▲ 螞蟻金服、字節跳動、滴滴出行為全球三大獨角獸，或有望齊聚港股。

中美貿易、科技戰曠日持久，香港不單成為中概股回流目的地，也或將齊集大型科網獨角獸（估值超過10億美元的初創公司）。阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）月中已宣布將在香港和上海科創板上市。同時，外電報道「抖音」母企字節跳動（ByteDance）傾向分拆中國業務在香港上市，內地媒體則報道滴滴出行最快年內在香港IPO。

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根據《2019胡潤全球獨角獸榜》，螞蟻集團、字節跳動、滴滴出行為全球首三大獨角獸，估值分別為1萬億、5000億、3600億人民幣。事實上據市場最新預測，三家公司最新估值已遠不止該水平，螞蟻上市時市值或超過2000億美元（約1.55萬億港元），字節跳動或逾1000億美元（約7750億港元），滴滴出行目標估值6000億元。

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若落實以該市值上市，單螞蟻金服市值已超過美團點評 （03690） ，三家公司勢成為港股重磅新經濟股。不過，巧合的是，目前三家公司業務均受監管因素困擾，為未來上市增添不確定性。

螞蟻：潛在反壟斷調查、人行數字貨幣

路透社周五報道稱，中國監管機構正研究對螞蟻集團旗下支付寶、騰訊 （00700） 旗下微信支付發起反壟斷調查。消息引述內地央行認為，螞蟻集團、騰訊兩家電子支付巨頭利用市場支配地位打擊競爭。

目前尚不清晰內地監管部門最終會否發起調查，但若調查成立，勢將影響螞蟻上市進程或估值。

除上述因素外，人行即將推出的數字貨幣（DCEP）也成為支付寶未來一大不確定因素。目前人行正對數字貨幣進行測試，根據市場流傳資料，數字貨幣錢包可實現支付、轉賬等功能，令市場憂慮支付寶、微信支付等將受衝擊。由於目前DCEP尚未推出，難以推斷對支付寶影響，也成為支付寶未來一大不確定因素。

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字節跳動：TikTok在多國面臨被禁用

地緣政治升溫波及中國科企海外業務，抖音海外版TikTok近年在海外大受歡迎，惟爭議不斷。美國自去年起已質疑TikTok數據安全及進行內容審查，此後美國聯邦機構、軍方相繼禁用TikTok。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前表示，當局正在考慮禁止中國社交應用程序，包括TikTok。

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此外中印邊境衝突致兩國關係緊張升溫，5月印度宣佈禁用TikTok在內的59款中國App。同時澳洲、日本亦擬研究禁用TikTok。

根據外媒報道，字節跳動可能會分拆中國業務在香港或上海上市，非中國業務在歐洲或美國上市，一定程度可減低香港上市實體風險，不過若TikTok最終在多國被禁，料將影響市場對字節跳動信心，而損害其估值水平。

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滴滴出行：順風車業務剛剛重啟

內地最大網約車平台、數年前一路狂奔的滴滴出行，兩年前因為兩宗乘客遭姦殺命案，令公司遭遇重挫，公眾質疑其沒法保障乘客安全。事故後，滴滴高層多次向社會道歉，將順風車業務下線整改，並放慢擴張步伐。

雖然業務重創發生在兩年前，但滴滴業務仍處於復原，滴滴順風車今年6月才全面重啟業務。兩年前市場熱捧滴滴，令其成為全球最大獨角獸之一，不過滴滴現時面臨挑戰，需重新獲取消費者信心，並在經歷Uber上市失利後，說服投資者其業務價值及前景。

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