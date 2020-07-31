【網民熱話】網友大嘆疫情針對窮人 羡慕IT人繼續加薪？

新冠病肺炎疫情令社會籠罩這一股絕望的氣氛。不少網民均表示害怕失業令壓力高企，限聚令也令大家減少外出，就算想外出，也沒有什麽地方可以消遣，令大家情緒低落。一名網民更在討論區貼文，表示新冠肺炎是一場窮人的災難，言下之意是指疫情針對窮人？該名網民表示「窮人想返工冇工開，想食飯冇地方食，公共浴室都唔開放。做高科技果班人可以舒舒服服在家中工作，仲有人工加！」

相關文章：【網民熱話】8年打10份工 由「外賣仔」做到銀行Teller

不少網友回應，病毒其實不懂分窮富，只是生活上窮人更受影響而已，似乎都同意「樓主」所講的。不過沒，有其他網民則指「樓主」對高科技產業人士的前景不了解。

相關文章：【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」

該網友表示自己已經從事IT行業31年，自己大學畢業時, 全班40人有15人畢業後不選擇做會IT行業, 認爲待遇不佳. 而當初選擇從事IT的25人中, 到了畢業後30年, 只有大約2個是仍然做較尖端技術,其實不如理想.

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！