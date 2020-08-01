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【蘋果新品】蘋果智能戒指專利書曝光　可無線控制電子設備

科技 10:00 2020/08/01

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美國專利及商標局（USPTO）揭露蘋果正為「智能戒指（Smart Ring）」申請延續性專利（Continuation Patent），改善智能戒指的設計概念。

蘋果（Apple）近年致力研發新產品。除了蘋果AR眼鏡外，近日美國專利及商標局（USPTO）揭露蘋果正為「智能戒指（Smart Ring）」申請延續性專利（Continuation Patent），改善智能戒指的設計概念。

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外媒Apple Insider指，蘋果的智能戒指早於2015年就首次申請專利，而近日USPTO再次公布蘋果的智能戒指專利書。據了解，過去蘋果僅稱該設備為「可穿戴戒指設備」。而在周四（30日）公布的專利書，蘋果改稱其為「無線手指穿戴設備」，並設有觸摸屏或觸摸感應表面，完善了智能戒指的設計概念。

專利書提到，是次研發的設備將可配置在用家一個或多個手指上。設備包含一個觸摸敏感輸入裝置、一個或多個觸覺輸出產生器、一個或多個處理器、記憶儲存器、一個或多個程式儲存，並配置一個或多個處理器執行。

而這次申請的專利範圍更涉及接收觸控輸入和控制「外部電子裝置」的戒指式設備，相信是指戒指可無線控制智能電視、iPhone 或其他電子裝置。此外，蘋果亦指該設備可轉換另一電子設備的屏幕介面，或調整音量和屏幕亮度。

值得一提的是，蘋果於去年11月也曾透露，戒指可與「蘋果眼鏡（Apple Glass）」或其他類型AR擴增實境裝置搭配使用。

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責任編輯：曾曉汶

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