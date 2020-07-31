金管局：6月港元存款增1414億 人民幣存款流走550億

▲ 6月份港元存款增2%，外幣存款則升1.2%

6月期間資金湧港，金管局多次入市接美元、沽港元。金管局數據顯示，6月份認可機構的存款總額按月上升1.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升2%及1.2%，即增加1414億港元及844億元外幣。不過，本港人民幣存款在5月增加6.2%後，6月下跌7.9%至6399億元人民幣，跌幅相當於550億元。另外，跨境貿易結算的人民幣匯款總額於6月為5428億元人民幣，高於5月的5215億元人民幣。

另外，6月份貸款與墊款總額下跌0.2%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月下跌0.5%，在香港境外使用的貸款則上升0.3%。港元貸存比率由5月底的88.4%，下降至6月底的86.4%。

今年第二季在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升3.4%後，錄得0.8%的按季跌幅。按經濟用途分析，這些貸款於第2季的跌幅主要由對建造業及物業發展與投資的貸款、對金融公司的貸款，以及對製造業的貸款帶動。

相關文章：

金管局事隔三周再入市 上商林俊泓：資金流入為螞蟻IPO做準備

【美息不變】金管局：港元4月來30次接錢、累吸1090億元 滙豐：最優惠利率不變（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁