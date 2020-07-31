【新股IPO】智勤招股書指「新冠肺炎源自中國武漢」 網民指「説實話不帶腦子的上市」

新型冠狀病毒在全球肆虐，本港正爆發第三波疫情，疫情更影響到立法會選舉，令立法會選舉很大可能會押後。正在招股的本地模板承造商智勤控股 （新上市編號：09913） 在招股書上，清楚指出，「香港自2020年1月起爆發COVID-19，此病毒源自中國武漢」。「病毒源自中國武漢」之說一出，令人回想起疫情爆發初期的「武漢肺炎」之說。

新型冠狀病毒自年初爆發，全球起初稱之為「武漢肺炎」，其後世衛將之正名為「新冠肺炎」或「COVID-19」，自此「新冠肺炎」或「COVID-19」正式取代了「武漢肺炎」，成為最多人使用的疫情名字。

智勤控股的招股書上的句子，引起網上不少網民熱烈討論，有網民指，「招股書這樣寫聯交所可以讓你通過？睜眼說瞎話。」也有網民指「説實話不帶腦子的上市」，有的亦勸智勤修改招股書為妙。

智勤計劃發行2.5億股股，集資最多1.6億元，招股價介乎0.52元至0.64元，一手（4000股）入場費約2586元，公司將於7月30日至8月4日（下周二）招股，預期8月14日上市，豐盛融資為獨家保薦人。

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