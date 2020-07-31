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【新股IPO】智勤招股書指「新冠肺炎源自中國武漢」 富途關閉認購智勤IPO通道（第二版）

即市財經 20:39 2020/07/31

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智勤控股在招股書上，清楚指出，「香港自2020年1月起爆發COVID-19，此病毒源自中國武漢」。

新型冠狀病毒在全球肆虐，本港正爆發第三波疫情，疫情更影響到立法會選舉押後。正在招股的本地模板承造商智勤控股 （新上市編號：09913） 在招股書上，清楚指出，「香港自2020年1月起爆發COVID-19，此病毒源自中國武漢」。「病毒源自中國武漢」之說一出，令人回想起疫情爆發初期的「武漢肺炎」之說。

新型冠狀病毒自年初爆發，全球起初稱之為「武漢肺炎」，其後世衛將之正名為「新冠肺炎」或「COVID-19」，自此「新冠肺炎」或「COVID-19」正式取代了「武漢肺炎」，成為最多人使用的疫情名字。

智勤刪除「此病毒源自中國武漢」　富途不能認購

事件發酵了逾一日後，智勤發表澄清公告，刪除了「此病毒源自中國武漢」一句。不過在富途證券在新股招股一欄，已關閉了智勤的招股通道，客戶無法認購。

智勤控股的招股書上的句子，引起網上不少網民熱烈討論，有網民指，「説實話不帶腦子的上市」，有網民亦勸智勤修改招股書為妙。

智勤計劃發行2.5億股股，集資最多1.6億元，招股價介乎0.52元至0.64元，一手（4000股）入場費約2586元，公司將於7月30日至8月4日（下周二）招股，預期8月14日上市，豐盛融資為獨家保薦人。

（第二版加入智勤澄清及富途證券關閉招股通道）

相關文章：【新股IPO】本地第二大模板服務智勤控股明起招股 一手入場費2586元

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