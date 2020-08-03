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【新股IPO】智勤招股書急刪「新冠肺炎源自武漢」　包銷商通海割席、富途重啟認購（第五版）

即市財經 14:01 2020/08/03

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智勤控股在招股書上，清楚指出，「香港自2020年1月起爆發COVID-19，此病毒源自中國武漢」。

本地模板承造商智勤控股 （新上市編號：09913） 正在招股，有投資者在智勤控股招股書上，發現智勤控股在《風險因素》章節指出：「香港自2020年1月起爆發COVID-19，此病毒源自中國武漢」。「病毒源自中國武漢」之說一出，令人回想起疫情爆發初期的「武漢肺炎」說法，也令中資券商、論壇急與智勤控股割席。公司包銷商之一的中國通海證券亦發澄清聲明，指絕不同意招股書中所描述「新冠病毒源自武漢」，富途一度暫停智勤控股認購。

新型冠狀病毒自年初爆發，全球起初稱之為「武漢肺炎」，其後世衛將之正名為「新冠肺炎」或「COVID-19」，自此「新冠肺炎」或「COVID-19」正式取代了「武漢肺炎」，成為最多人使用的疫情名字。

智勤刪除「此病毒源自中國武漢」　富途上周急剎認購

事件發酵了逾一日後，智勤發表澄清公告，刪除了「此病毒源自中國武漢」一句。騰訊 （00700） 有份投資的富途證券，上周在新股招股一欄，關閉智勤的招股通道，客戶無法認購，隨智勤最新公告後，富途旗下應用程式，再度重啟智勤認購通道。

耀才證券 （01428） 上周回應稱，除非智勤取消上市，否則會繼續接受其新股認購。信誠證券亦稱，沒有收到消息指智勤會暫停認購，因此認購如常。

智勤控股招股書上的句子，引起網上不少網民熱烈討論，有網民指，「説實話不帶腦子的上市」，有網民亦勸智勤修改招股書為妙。智勤計劃發行2.5億股股，集資最多1.6億元，招股價介乎0.52元至0.64元，一手（4000股）入場費約2586元，公司將於7月30日至8月4日（下周二）招股，預期8月14日上市，黃國英旗下的豐盛融資為獨家保薦人。

泰格醫藥招股書提及肺炎在武漢首發現

不單智勤將肺炎疫情與武漢相題並論，剛完成招股、凍資逾2000億元的另一新股泰格醫藥 （03347） ，也在招股書上指出，「新冠肺炎首次於中國武漢被發現，其後迅速蔓延全球」。

 

（第二版加入智勤澄清及富途證券關閉招股通道；第三版加入泰格醫藥；第四版加入通海聲明；第五版更新富途重啟招股）

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