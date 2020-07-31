  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 19:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】行業數據向好　手機設備股有運行

股樓投資 19:24 2020/07/31

分享：

在疫情來臨前，5G概念股本來是其中一個炒作主題，但疫情爆發後，行業股價曾一度反覆，但隨著多地工廠復工，現時市場預計對板塊未有原先估計般嚴重。調查機構Canalys最新發表的研究報告顯示，內地智能手機市場第二季出貨量按季增長25%，至超過9,000萬台，雖然按年仍跌7%，但在疫情時間，有此數字已經算不俗。而手機設備股今日亦有好表現，多隻相關股份都逆市上升，跑贏大市。瑞聲科技（02018）升3.6%，收報61.7元，舜宇光學（02382）則升近1%，收報145.9元，丘鈦科技（01478）升逾2.3%。

相關文章:【有驚無喜】呢隻乳業股發完盈喜　股價竟然大插水

手機按季出貨增長原因，主要是智能手機市場跟隨經濟活動反彈。按品牌劃分，華為次季出貨量約4,020萬台，市場份額提升至44%，Vivo及Oppo分別排名第二及第三，出貨量分別按季升23%及16%，小米(01810.HK)  市佔率排名第四，出貨量達930萬台，按季上升超過20%，緊隨小米的有蘋果（Apple），出貨量達770萬台，按季及按年分別錄得25%及35%增長。

報告指出期內5G智能手機出貨量按年上升2.6倍，至3,900萬台，該行估計內地今年智能手機出貨量將達3.25億台。

研究機構的出貨量數字，反映手機行業受疫情影響已得到很大程度紓緩，加上蘋果公司業績理想，都有利行業發展。但龍頭股近期累積一定升幅，現水平或需要先行回氣

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【港股追蹤】龍頭股破頂　呢個行業會大爆發？
2020/07/29
【港股追蹤】龍頭股破頂　呢個行業會大爆發？
【港股追蹤】炒完疫苗又炒回歸A股　邊夠呢隻股玩
2020/07/30
【港股追蹤】炒完疫苗又炒回歸A股　邊夠呢隻股玩
【餐飲寒冬】牛奶公司公布業績　美心收入大減3成
2020/07/29
【餐飲寒冬】牛奶公司公布業績　美心收入大減3成
【港股追蹤】長和系下周公布業績　邊隻吼得過？
2020/07/30
【港股追蹤】長和系下周公布業績　邊隻吼得過？
【港股追蹤】引入國企做戰略投資者　難怪股價大升
今日
【港股追蹤】引入國企做戰略投資者　難怪股價大升
行業 手機設備股 香港股票

上一篇文章

Apple第三季營收創歷年紀錄　iPhone將延遲發布

下一篇文章

【疫市蝕讓】4單二手3宗蝕　內地客輸逾380萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項
【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」
【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」