【港股追蹤】行業數據向好　手機設備股有運行

在疫情來臨前，5G概念股本來是其中一個炒作主題，但疫情爆發後，行業股價曾一度反覆，但隨著多地工廠復工，現時市場預計對板塊未有原先估計般嚴重。調查機構Canalys最新發表的研究報告顯示，內地智能手機市場第二季出貨量按季增長25%，至超過9,000萬台，雖然按年仍跌7%，但在疫情時間，有此數字已經算不俗。而手機設備股今日亦有好表現，多隻相關股份都逆市上升，跑贏大市。瑞聲科技（02018）升3.6%，收報61.7元，舜宇光學（02382）則升近1%，收報145.9元，丘鈦科技（01478）升逾2.3%。

相關文章:【有驚無喜】呢隻乳業股發完盈喜 股價竟然大插水

手機按季出貨增長原因，主要是智能手機市場跟隨經濟活動反彈。按品牌劃分，華為次季出貨量約4,020萬台，市場份額提升至44%，Vivo及Oppo分別排名第二及第三，出貨量分別按季升23%及16%，小米(01810.HK) 市佔率排名第四，出貨量達930萬台，按季上升超過20%，緊隨小米的有蘋果（Apple），出貨量達770萬台，按季及按年分別錄得25%及35%增長。



報告指出期內5G智能手機出貨量按年上升2.6倍，至3,900萬台，該行估計內地今年智能手機出貨量將達3.25億台。

研究機構的出貨量數字，反映手機行業受疫情影響已得到很大程度紓緩，加上蘋果公司業績理想，都有利行業發展。但龍頭股近期累積一定升幅，現水平或需要先行回氣

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！