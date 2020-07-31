【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊

熱錢再湧港，股市走向卻與經濟背馳，本港經濟或陷史上最長的衰退，營商環境可能慘過沙士。業界指，銀行高息吸存乏貸款出路，難怪月結周仍多達14間大小銀行鬥減港元定期存款息率，包括發鈔行渣打等。展望8月開局，專家認為，以疫情未歇累經濟暫停擺；適逢下周正值暑假淡季，料港銀毋須在淡市下加息搶存。

7月份，竟乏傳統銀行一面倒「獨加」定存息；個別逆市加完又減，如大新 （02356） 及創興 （01111） 等，僅新晉虛擬銀行鬥出擊，以昨天（7月30日）第3間正式開業的虛銀、匯立銀行（WeLab Bank）為例，突推3個月年息享4.5厘。

WeLab Bank匯立短存僅4.5厘

不過，虛銀的割喉戰似有不斷收歛的跡象。如首間虛銀眾安（ZA Bank），今年初曾推3個月6.8厘破頂息；其後天星（Airstar Bank）相同短存亦一度有5厘；但最新加入戰團的匯立僅4.5厘。虛銀高息定存的背後玩法較另類，須較多附帶條件，如匯立採類似「小巴概念」，每周集齊80人的合資格客戶才享最高的4.5厘。

7月最後一周，全周14間大小行鬥減不同存期的息率，數目之多跟上周看齊，包括花旗、東亞 （00023） 、大新、創興、星展、華僑永亨及渣打，以至虛銀眾安，齊向短存埋手；建行亞洲、富邦、信銀國際、大眾財務、集友及交銀香港更全面削短中長息。至於招商永隆則又加又減，頻密調整存息。

總覽本周的高息榜，僅中短期稍為執位，先說3個月年息，本地網貸服務平台WeLab集團旗下的虛銀、匯立以4.5厘首次打入亞軍（見表）；但未能挑戰高息王的信銀國際10厘。

半年期方面，基於大眾財務一周兩連減，至險守一厘大關，遂滑落一級。反觀信銀國際的削幅較輕手，遂以1.05厘晉級冠軍。

同樣，一年期因集友及工銀亞洲等中資行，減息相對忍手亦重返三甲列；惟不敵虛銀天星的1.1厘。

展望8月份的搶存戰巿况，星展香港經濟師謝家曦料，港銀暫仍以静制動；且因虛銀享特惠息多須額外的附帶條款，故料傳統銀行暫毋須鬥加息迎戰。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬