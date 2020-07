▲ 菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑

菲律賓疫情持續,菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)再度呼籲民眾,可以使用汽油消毒口罩,又強調自己不是說笑。對於有民眾認為他「瘋了」,杜特爾特駁斥,如果他真的瘋了,就不能當菲律賓總統。

杜特爾特周五表示,若找不到酒精消毒口罩,可到加油站用汽油消毒口罩,強調這不是說笑。

對於有民眾批評他「瘋了」,杜特爾特指:

「反對者稱:『杜特爾特瘋了』。笨蛋!如果我瘋了,你應該來當總統,而不是我。」

(They [critics] said, 'Duterte's insane.' Stupid! If I'm insane, you should be the president, not me.)

杜特爾特上周曾發表類似言論,但衛生部隨即澄清僅是說笑。衛生部又強調,布口罩應以正常方式清洗;外科口罩使用後應立即更換。

暫時未有證據表明汽油可以消毒口罩。而長期接觸汽油,可能對人體有害;在口罩倒入易燃液體亦可能會引起火災。

責任編輯:楊心悅