  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑

環球社會熱點 17:43 2020/07/31

分享：

菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑

菲律賓疫情持續，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）再度呼籲民眾，可以使用汽油消毒口罩，又強調自己不是說笑。對於有民眾認為他「瘋了」，杜特爾特駁斥，如果他真的瘋了，就不能當菲律賓總統。

【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招

【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人

杜特爾特周五表示，若找不到酒精消毒口罩，可到加油站用汽油消毒口罩，強調這不是說笑。

對於有民眾批評他「瘋了」，杜特爾特指：

「反對者稱：『杜特爾特瘋了』。笨蛋！如果我瘋了，你應該來當總統，而不是我。」

（They [critics] said, 'Duterte's insane.' Stupid! If I'm insane, you should be the president, not me.）

【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用

【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉

杜特爾特上周曾發表類似言論，但衛生部隨即澄清僅是說笑。衛生部又強調，布口罩應以正常方式清洗；外科口罩使用後應立即更換。

暫時未有證據表明汽油可以消毒口罩。而長期接觸汽油，可能對人體有害；在口罩倒入易燃液體亦可能會引起火災。

【歐洲第二波疫情】法國年輕人夜夜笙歌 官斥不負責任

【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑

責任編輯：楊心悅

相關文章

【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人
今日
【美國大選】想延遲總統大選？特朗普非第一人
【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招
今日
【美國疫情】曾選總統、特朗普友好身故 出席造勢會後中招
【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
今日
【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用
【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危
今日
【歐洲第二波疫情】英國擬推全面遙距診症 親自睇醫生高危
【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉
今日
【美國大選】疫情下可投票？西班牙流感亦如期選舉
疫情 杜特爾特 口罩 菲律賓

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】德國新症創新高 柏林3萬人拒戴口罩

下一篇文章

【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月31日 時間18:00）
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
【新冠疫苗】Moderna頻報喜 中美英疫苗研發進度一覽
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）
伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任（有片）