菲律賓總統籲用汽油洗口罩 強調非說笑

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【歐洲第二波疫情】德國新症創新高 柏林3萬人拒戴口罩
菲律賓疫情持續，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）再度呼籲民眾，可以使用汽油消毒口罩，又強調自己不是說笑。對於有民眾認為他「瘋了」，杜特爾特駁斥，如果他真的瘋了，就不能當菲律賓總統。
杜特爾特周五表示，若找不到酒精消毒口罩，可到加油站用汽油消毒口罩，強調這不是說笑。
對於有民眾批評他「瘋了」，杜特爾特指：
「反對者稱：『杜特爾特瘋了』。笨蛋！如果我瘋了，你應該來當總統，而不是我。」
（They [critics] said, 'Duterte's insane.' Stupid! If I'm insane, you should be the president, not me.）
杜特爾特上周曾發表類似言論，但衛生部隨即澄清僅是說笑。衛生部又強調，布口罩應以正常方式清洗；外科口罩使用後應立即更換。
暫時未有證據表明汽油可以消毒口罩。而長期接觸汽油，可能對人體有害；在口罩倒入易燃液體亦可能會引起火災。
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責任編輯：楊心悅