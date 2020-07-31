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【過檔TikTok對手】18歲靚仔KOL轉戰首席戰略官　投資美國影片平台Triller

科技 19:30 2020/07/31

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TikTok最近頻頻捲入私隱、資訊安全爭議，來自加拿大多倫多的靚仔TikTok KOL、今年18歲的Josh Richards，日前被美國影片平台Triller挖角過檔，擔任首席戰略官。

抖音（國際版TikTok）最近頻頻捲入私隱、資訊安全爭議，TikTok的競爭對手紛紛趁機搶攻市場。來自加拿大多倫多的靚仔TikTok KOL、今年18歲的Josh Richards，日前更被美國影片平台Triller挖角過檔，到該平店擔任首席戰略官。

影片分享平台Triller看準Josh Richards與兩位朋友的社群號召力，日前主動邀請他們作為投資者加入公司，並邀請Josh擔任「首席戰略官」，幫助公司開發符合創作者需求的功能。

Josh由高中時期加入TikTok至今約4年，一般都會在平台分享日常生活、與朋友的互動，還有拍攝無厘頭的音樂影片。目前他在TikTok經營的頻道坐擁粉絲人數超過2050萬，在Instagram上則擁有671.4萬追蹤者。

據MusicBusiness引述Josh表示，由於累積了不少追隨自己的粉絲，所以當留意到美國及其他國家政府對TikTok的擔憂後，亦認為有責任保護粉絲們，希望尋找合適的解決方案與出路。而他是次就決定加入成為Triller的投資者，並擔任其首席戰略官，致力在其作為網絡KOL及企業家的職業生涯中，保護同行於行業的發展。

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他表示，將幫助提升用戶體驗、人才管理工具、技術等至業內最佳水平，並重點關注創作者在內容、獲利方面取得成功所需要的支援。

事實上，年紀輕輕的Josh還是美國初創數碼人才管理公司，TalentX Entertainment的聯合創始人，該公司最近還與華納唱片公司簽署了合資協議。Triller行政總裁Mike Lu指，他作為內容創造者領袖及企業家，正好理解其文化並有助業務增長。

挑戰TikTok　FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能

責任編輯：張寶燕

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